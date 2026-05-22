Merhaba Yeşim Hanım,

34 yaşındayım, 8 yıllık evliyim. Bir kızımız var. Eşimle genel olarak iyi anlaşırız. Büyük kavgalarımız, birbirimizi kıracak sorunlarımız olmadı. Ama son iki yıldır onun tek çocuk olarak büyümesinden bir çocuk daha yapalım diyerek diretmesinden sürekli tartışıyoruz. Eşim ikinci çocuğu çok istiyor. Ben ise kesinlikle istemiyorum. Kızımız doğduğunda çok zor bir hamilelik geçirdim. Doğumdan sonra da uzun süre kendime gelemedim. Uykusuzluk yorgunluk, sürekli bir koşturmaca derken o günleri tekrar yaşamak istemiyorum. Üstelik artık ekonomik şartlar da ortada. Bir çocuğu bile güzel yetiştirmek bu kadar zorken ikinci çocuğa hem maddi hem manevi olarak kendimi hazır hissetmiyorum. Eşim ise tek çocukların kendisi gibi yalnız büyüdüğünü, ileride çocuğumuzun kardeşi olmadığı için pişman olacağımızı söylüyor. Bazen “ileride keşke dersek ne olacak?” diyor. İşin en üzücü tarafı bazen “Benim isteğimi hiç önemsemiyorsun” diyor. Ben de ona aynı şeyi söylüyorum. Çünkü sonuçta hamile kalacak, doğuracak ve en büyük yükü taşıyacak olan benim. Bu konu yüzünden aramızın açılmasını istemiyorum ama sırf eşim mutlu olsun diye de ikinci çocuk yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bazen acaba ben mi çok katıyım diye düşünüyorum. Ama yine de insan böyle önemli bir konuda istemediği bir şeye mecbur hissedilmemeli. Taktı bu konuyu sürekli kavga olduğunda bunu söylüyor. Onu nasıl ikna edebilirim ya da haksızsın diyorsanız görüşlerinizi merak ediyorum. Çok bunaldım artık.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum;

Mademki yol uzun sırtındaki, gönlündeki, aklındaki yükler hafif olmalı demiş birileri. Yol uzun gerçekten o uzun yolda iyice düşünerek sonradan pişman olmayacağınız yükleriniz olmalı ama insanın keşkeleri illa olabiliyor sevgili okurum. O keşkeler acı vermesin yeter sizin olabilecek keşkeniz de bir acı olmayacak ki keşke deyip geçeceksiniz. Hayata herkes aynı gökyüzünün altında ama farklı pesrpektiflerden bakabiliyor. Sizin bakışınız sizin şartlarınızdan ve yaşadıklarınızdan oluşmuş. Ne de olsa eşiniz kızınızı kendi doğurmadı, siz doğururken belki elinizi tuttu sonra bazen bebeğinizin gazını çıkardı vs. bunun gibi ona yük olmayacak uykusundan gücünden düşürmeyecek destekleri olmuş olmalı. Eşinize düşen en çok sizin bebeğinize verdiğiniz emeğin zevkini çıkarmak olmuştur. Erkek kısmına hayat oldukça kolay sizin içinse durum çok farklı çok zor bir hamilelik geçirdim diyerek zaten zihnizinide en azından yakın zaman için noktayı koymuş gözüküyorsunuz. Kendinizce haklı bir serzeniş içindesiniz. Sizi kim anlar? Ancak kadınlar anlar. Kendinize yeni yükler almak taşımak düşünmek kaygılanmak istemiyorsunuz bu bir tercih bence tamda zamanımıza uygun bir tercih. Sorunuzu okuyunca nerden nereye dedim. Bir zaman herkesin evlenince bir sürü çocuğum olmalı hayalinden bir tane çocuk yeter ona iyi şartlar verebilirsek ne mutlu devrine geldik. Hatta şimdilerde bazı evli çiftler ne bir ne iki çocuk istiyorlar. Böyle bir dünyaya çocuk mu getirilir diyerek kesip bu konuyu tamamen kapatıyorlar. Haksız da sayılmazlar. Bu dünyanın nesine güvenecekler. Ülkemiz açısından bakarsak bir çocuk çokça kişi için yeterli. Gökyüzünde gri bir renk hakim. Masamavi bir gökyüzünü göremediğiniz kendi ruhunuz, hayatınız, şartlarınız mutlu renklere bürünmedikçe eşinizin aman çocuğumuz büyüdüğünde yalnız kalmasın dürtmelerine kapılmamalısınız. İkinci çocuk arzusu sizind e arzunuzla gerçekleşmeli. Çünkü siz bütün yükü taşıyacak olan en önemli figürsünüz. Eşiniz sadece para kazanacak, yaşadığınız sürece çocuklarınıza en çok emeği siz vereceksiniz. Bu konuyu eşim mi söylediklerinde haklı ben mi düşüncelerimde haklıyım olarak görmemenizi tavsiye ederim. Eşinizin bakış açısı da kendine göre doğru. Birbirinize haklı çıkmaya çalışmak yerine yaşadıklarınızı korkularınızı, endişlerinizi anlamaya, anlatmaya çalışmalı, konuyu zamana bırakmalısınız. Zaman her şeyi değiştirebiliyor insanı da düşüncelerini de duygularını da değiştirebilecek büyük bir güce sahip.

Sevgiler sevgili okurlarıma...

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