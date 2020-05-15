Gerçekten sevdiğini hissediyorum ama...

Yeşim abla merhaba, benim yaşım 17. Bir erkek arkadaşım var ve sevgilim ilişki yaşamak istiyor ama ben pek istemiyorum. Klasik prensip meseleleri ve yaşım daha çok küçük böyle bir şey için... Gerçekten sevdiğini hissediyorum ama neden böyle bir şey istiyor anlamıyorum. Bu zamana kadar çoğu zaman öpme durumu oldu, benle fazla ilgileniyor bazen yalnız kalınca istediğini belli ediyor. Ben istemediğimi söyleyince “tamam” deyip çekiliyor ama hâlâ da öpmek bana dokunmak istiyor. Yaşı 18, sence bu normal mi? Ne yapmalıyım bilmiyorum ve ayrılma düşüncesi aklımda dolanıp duruyor. Tüm ailem biliyor onu bu yüzden ayrılmaktan vazgeçiyorum... Seviyorum da ama bu istekleri doğrultusunda hareket nasıl edicem bilmiyorum…

Yeşim Tijen'in cevabı

Merhaba benim sevgili okurlarım; geçen salı yazımı yazamadım ki vaki değildir benim yazı yazmamam. Sizlerin sorularını geciktirmeden cevap vermeye çalışırım çünkü sizler bekliyorsunuz. Bugün aradaki açığı kapamak için hemen yazmaya koyuldum. Bu durum benim suçum değil bu arada... Bu adi Corona illetinin suçu... Bunalttı beni. Bu pandemide dışarı çıkmayanlardanım. Çıkmayın evde kalın denilince aklı başında herkes gibi ben de çıkabilmeme rağmen çıkmadım neme lazım diyerek tedbiri elden bırakmadım. Bazen canım çok sıkılınca camın önündeki sallanan koltuğa geçip hafif sallanarak dışarıyı izledim. Tek tük insanlar yüzlerinde maske ellerinde eldivenle sokaktan geçiyorlardı. Herhalde çıkmak zorunda olduklarından çıkıyorlardı yoksa dışarda in cin top oynuyordu. Camdan dışarıyı seyrederken bazen de merakla karşımda başlamış olan pandemiyi umursamadan devam eden inşaata bakıyordum, orda çalışan işçiler bu pandeminin başından bugüne değin yüzlerinde maskeler olmadan çalışıyorlardı. Bir tek sokağa çıkma yasağında barakalarından çıkmadılar. Bunları görmek insanı üzüyor sevgili okurlar. Yaşamdaki bu adaletsizliğe elinizde olmadan kızıyorsunuz. Neden diyorsunuz. Onların yaşamak hakkı değil mi? Bu nasıl bir düzen? Ben ve benim gibi birçok insan coronadan evlerinde saklanırken onlar ekmek parası uğruna ölüme meydan okumak zorunda kalıyorlardı. İnsan olanın yüreği bu durumu görmeyi kabul etmiyor. Hayır diyorsunuz. Hiç işe yaramayan bir hayır... Tabii ister istemez bir üzüntü fırtınası yüreğinizden esip geçiyor, camın önündeki koltuktan düşünceli düşünceli kalkıyorsunuz. Oradan uzaklaşırken yüreğimde esen fırtınaları bastırmaya çalışıp Allahıma içimden seslenip tüm çalışmak zorunda kalanları koruması için dua ederek bastırmaya çalışıyorum.

İnsanın yüreğinden sadece üzüntü rüzgarları mı esip geçer? O yürekten neler neler geçer... Öyleki bazen karşı koymakta zorlandığı, onu baştan çıkaran duygular eser geçer. Hem de çok genç demez ya bu adam ya da kadın yaşlı demez. O yüreğe bir uğrar... Bütün mesele uğrayıp sizi yoklaması değil sizin bu rüzgarları nasıl karşıladığınızdır. Bu rüzgarları bertaraf etmek insanın elindedir o da iradeyle mümkündür. Bugün cevap verdiğim okurum 17 yaşında ve akıllı bir genç kız. Aferin size kızım akıllı bir genç kızsınız...

Sevgili yavrum 17 yaşındaki bir genç kız sevgilisiyle cinsellik yaşamamalı. Bu gencin size yaklaşımını hiç sevmedim. Siz onun bir takım arzularını karşılamak için arkadaşlık yapmıyorsunuz. Sizinki bu gencecik yaşınızda masum bir sevgi ilgi alışverişi olmalı. Bunu bozmasına izin vermeyin. Erkeklerle genç kızların cinselliğe bakışı farklı, onlar her zaman cinselliği düşünebilirler. Hayat erkekler için cinsellik üzerine kurulu. Genç kızlar onların bu arzularına yem olmamalı ama bu durum erkeklerin cinselliği bu kadar aleni ortaya dökmesi kişinin sınırlarını hiçe sayması yine sizin yaşlarınızdaki genç kızların çok rahat bir şekilde cinselliğe onay vermelerinden kaynaklanıyor. Sınırları çizecek olan sadece sizsiniz. “Hayır” diyeceksiniz. Sizinle arkadaşlık etmek istiyorsa bu sınırlara saygı duyacak ya da hayatınızdan gidecek. Burası Türkiye ve burada bir takım gelenek görenekler hala devam ediyor. Bunları devam ettirmeyenlerin başı sonradan çok ağarıyor. Kimse için başınızı ağartmayın. Sizinle bu cinselliği yaşamayacaksınız diye ayrılacaksa ayrılsın demek ki bunun için sizle bir arkadaşlık kurmuş. Sizin bu yaklaşımınıza saygı duyacak erkekler de vardır. Bu tarz yaklaşımları sizin yaşınızda doğru bulmuyorum. Yaşınız ilerlediğinde ufak tefek yaklaşımlar olabilir ama o gün bugün değil. Bugünde yaptıklarınız yarınlarınızı belirletecek bunu aklınızda tutun yavrum dedim ya siz akıllı bir kızsınız nasıl hareket edeceğinizi bilirsiniz... Sizi sevgiyle kucaklıyorum yavrum.

Sevgiler sevgili okurlarıma...