Merhaba, 30 yaşındayım, 1 senedir ilişkim var. Sevgilimi çok seviyorum. Bana karşı da çok iyi; eleştiren, karışan biri değil. Fakat son zamanlarda kendi kendime fark ettiğim bir şey var, onun yanında tam olarak kendim gibi davranamıyorum. Mesela arkadaşlarımla nasıl rahatım anlatamam. Saçım başım dağınık olur, saçma sapan şeylere gülerim, aklıma ne gelirse söylerim. Ama sevgilimin yanındayken nedense hep bir toparlanma halindeyim. Bir şey anlatacağım zaman “Acaba saçma mı oldu?” diye düşünüyorum, bazen bir şey söyleyecekken vazgeçiyorum. Bir gün evde otururken bile bir baktım saçımı düzeltiyorum, üstümü başımı kontrol ediyorum. Sonra kendi kendime güldüm, ne gerek var diye. Bana hiç böyle yapmam gerektiğini söylemedi. Hatta geçenlerde yanında çok kasıldığımı, biraz daha rahat olmam gerektiğini söyledi. Ama ben yine de onun gözünde hep güzel, bakımlı, akıllı, düzgün görünmek istiyorum. Sanki beni olduğum halimle görürse bir gün beğenmeyecekmiş gibi saçma bir korkum var. Bunu düşündükçe de kendime çok kızıyorum. Çünkü bana kötü davranmıyor ki… Tam tersine beni sevdiğini hissettiriyor. Ama galiba ben onu kaybetmekten çok korkuyorum. O yüzden de fark etmeden sürekli kendimi beğendirmeye çalışıyorum. En yakın arkadaşım da bunu fark edip bana “Sen bu çocukla beraberken değişiyorsun” dedi. Önce bozulmadım değil ama eve gidince bayağı düşündüm. Galiba biraz doğru söylüyor. İnsanın sevdiği kişinin yanında böyle sürekli kendini kontrol etmesi bana da normal gelmemeye başladı. Ben de artık bu kadar kasmadan, saçım dağınık, üstüm başım neyse öyle, aklıma ne gelirse söyleyebildiğim bir ilişki yaşamak istiyorum. Çünkü "insan en çok sevdiğinin yanında rahat olabilmeli" diye düşünüyorum. Yaşadıklarım sizce normal mi? İlerde evlenirsek de böyle şeyler yaşamak istemiyorum. Bu kasıntı halden nasıl çıkabilirim?

Yeşim Tijen’in cevabı:

“Sevilmek kanatlandırır şımartılmak ise kadını uçurur. Yanınızdaki kadına hayran hayran bakar kalırsınız… Marifet kadında mı? İnanın yanındaki erkekte...” - Yeşim Tijen…

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; insan neden kendisi gibi olmaz? Çekindiğinden, kendisine, karşısındakine ilişkisine güvenmediğinden kendisi gibi olmaz. Belki “mükemmel olursam beni bırakmaz” diye düşünebilir. Belki de daha öncesinde biri tarafından terk edildiniz. Bu da insanı tetikte tutan nedenlerdendir. “Beni seviyor biliyorum” demişsiniz ama bilmeniz size yetmemiş ki yanında özgürleşememişsiniz. Çünkü bir senelik ilişkide artık bu durumları çoktan aşmış kendiniz olmuş olmalıydınız. Bu haller ancak ilk birkaç kez görüşmede olur. Karşılıklı çekinilir… Sonrasında içinizden yavaş yavaş gerçek kendinizi çıkarırsınız. Bu biraz da erkeğin marifetidir; erkeğin gösterdiği ilgi sizi seviyesizleştirmez, saygısızlaştırmaz ama şımartır. Bu da sizi özgürleştirir. Kadının en çok da ihtiyacı olan budur: Şımartılmak. İlginin bir tık ötesine geçmektir eşini sevdiğini şımartmak. Bu ilgiyi, alakayı eşinde sevgilisinde bulan kadından şahane bir kadın çıkar ama erkeklerin çoğu bunu düşünemez. Düşünse de “tepeme çıkar” diye uygulamaya geçmez. Onun için de sizin bu mükemmelliği oynama durumunuz bence sadece sizden kaynaklanmıyordur; etkiye tepki meselesi gibi düşünün… Peki, o zaman şunu sormak istiyorum sizce mükemmel insan var mı? Mükemmellik insanda yok. Ne haddimize çünkü biz duygulardan oluşmuş canlılarız; içimizdeki olumlu, olumsuz duyguların karmaşasından ne kadar mükemmel insan çıkabilirse o kadarız. Ömrümüzün sonuna değin kendimizle baş etmeye çalışan canlılarız. Hem sanıyor musunuz mükemmel olunca erkek kaybedilmez? Esas o zaman kaybedilir. Sevilmek için mükemmel olmak gerekmiyor. Doğal olacaksınız. Bir şeyi sevdiğinizde her haliyle seversiniz mesela denizi düşünün dümdüz çarşaf gibi durgun halini de seversiniz kabara kabara kıyıyı döven dalgalı hallerini de seversiniz. Ağaçlar filizlenmiş dallarıyla da güzeldir yemyeşil yapraklara bezendiğinde de güzeldir sonbaharda tek tük kalmış sapsarı yapraklarıyla da insana ayrı bir güzelliği yaşatır. Bilmem anlatabildim mi? Birini kaybetmek istemiyorsanız siz de doğal olun, her halinizle sizi görsün, rol yapmayın itici olursunuz. Çünkü mükemmeli oynamak sizi gereceğinden vücut diliniz içinizdeki olumsuzlukları mutlaka karşınızdakine yansıtacaktır. Bütün bu yazdıklarıma rağmen kadınlar birini sevdiler mi en çok ona güzel görünmek isterler bunu tüm kadınlar yapar ama sizinki biraz abartılı olmuş, kendiniz olmaktan çıkmışsınız. Ne yapmalısınız? Korkmayacaksınız, birini ne kadar zorlarsanız zorlayın gitmeye niyeti olan birini durduramaz, yanınızda tutamazsınız. Bunu bir kere bileceksiniz. İkincisi: Seven sevdiğini her haliyle sever bu bilinç içinde kendinize güvenerek korkmadan kendiniz olacaksınız. Son bir söz: Hani belki bir güvensizlik yaşamışsanız diye yazıyorum… Bir ilişki yaşadınız kadın ya da erkek kötü çıktı tüm kadınlar ya da tüm erkekler mi kötü? Tabii ki değil inanın değil bu da kulağınızda kalsın, korkmadan kendiniz olun. Kendinizi bu yönde motive ederek bu halinizden çıkabilirsiniz.

Sevgiler sevgili okurlarıma…

Sevgili okurlar Şiir okumayı dinlemeyi seven biri olarak sizlere Ece ve Şiirleri sayfasını öneriyorum İsteyen Instagram’dan takip edebilir. Bir şiirini sizler için paylaştım:

Mutluluk

Sessizce bir kelebek uçtu

Ahirden bugüne

Geldi yanağıma kondu

Anlatmak istedikleri var gibi

Kanatlarında koca bir dünya

Ruhunda cennetten izler vardı

Hayran eyledi kendine

Beni mutlu etmek ister gibi

Ömrüme ömrünü verir gibi

Sesiz sessiz uçtu gitti

Sükûnetini bıraktı zarifçe

Kanatları uçuşurken havadan kalbime

Ece ve şiirleri

Ece Kurt

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