Merhaba Yeşim Hanım 2,5 yıl süren bir ilişkim bitti. Çok üzüldüm… Birbirimizi sevmiştik, son zamanlarda sürekli kavga etmeye başlamıştık. Ben ilişkiyi düzeltmeye çalışıyordum o ise sanki çoktan vazgeçmiş gibiydi. Bir gün artık eskisi gibi hissetmediğini söyleyip benden ayrıldı. Benim için çok zor oldu. Haftalarca kendime gelemedim. Sonra bir şekilde toparlandım işe güce verdim kendimi, arkadaşlarımla görüşmeye başladım. Tam artık geçti demeye başlamıştım ki yaklaşık 6 ay sonra tekrar ortaya çıktı. Şimdi bana sürekli mesaj atıyor. Beni çok özlediğini, büyük hata yaptığını, beni kaybedince ne kadar değerli olduğumu anladığını söylüyor. Geçen hafta buluştuk, karşıma geçip ağladı. Hala beni sevdiğini, yeniden başlamak istediğini söyledi. Ben de yalan söylemeyeyim onu görünce içim kıpır kıpır oldu. Çünkü insan ne kadar kızsa da sevdiği kişiyi bir anda unutamıyor. Ama bir içimde bir ses “Sen zor zamanımda beni bıraktın, şimdi ben toparlanınca geri geldin” diyor. Kafam çok karışık. Aynı şeyleri tekrar yaşamaktan korkuyorum. Üstelik ailem ve arkadaşlarım da “Sakın geri dönme yine üzülürsün” diyor. Ama karar verecek olan benim sonuçta. Onu hala sevdiğimi de inkâr edemiyorum. Siz olsanız ne yapardınız?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; “Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır” denir. Bu söz evli erkekler için söylenir çünkü kadınlar gitti mi geriye kolay kolay dönmezler. Sevgili olan tilkilerse her zaman değilse bile bazen geri dönebilirler. Sizin tilki de 6 ay sonra geri dönüp sizi çok sevdiğini özlediğini söyleyerek ağlamış, af dilemiş. Affetmek bazen kulağa hoş gelen bir sözcük olsa da her affediş gerçekten affetmek değildir. Bazen gerçekten affedilir, bir şans verilir bazen yalandan affedilir başka çareniz yoktur bazen de affedemezsiniz, “Affetmek Allah’a mahsustur” dersiniz… Öyledir de… İnsanın af etmesi zordur hele bir acıyı alt etmiş, güçlenmişseniz affetmezsiniz. Tabii bütün bunların hepsi yaşadığınız birlikteliğin dinamiğiyle yani beraber geçirdiğiniz zamanla, size ne yaşatıldığıyla ve sizde en son bıraktığı izle ilgilidir.

Gelelim size… Yeniden ayağa kalkmışsınız, toparlanmışsınız hooop birden eski sevgiliniz karşınıza çıkıp sizi çok özlediğini, geri dönmek istediğini söylemiş. İçiniz kıpır kıpır olmuş, aklınız karışmış olsa da gerçeklerden de uzaklaşmamışsınız. Bu kişiyi çooook sevmiş olsaydınız 6 ay gibi bir zamanda toparlanamazdınız bu bir. Bu kişiye yeniden nasıl güveneceksiniz? Sizi yeniden ortada bırakmayacağına emin olamazsınız bu da ikinci soru… Kendinizi toparlamışsınız neden eski ilişikinize dönesiniz? Başka biriyle olma şansınız varken niye tam güvenemeyeceğiniz birine yeniden şans vereceksiniz? Çevreniz bile bu kadar tedirgin ve korkuyorken sizce doğru bir karar olabilir mi? Daha ne istediğini bile bilememiş insan birine karşı duygularını iki sene altı ay sonra mı anlar? Biriyle uzun zaman birlikte olmuşsanız birbirinizden alacaklı olursunuz çünkü umut ve zamanınızı vermişsinizdir. Geleceğinizi ona bağlamış olursunuz. Bunun bilinci içinde olmak, ona göre davranmak gerekir. Kişiye yakışan budur. Bu bilinçte olmayan bencilce davranır. “Ben artık soğudum, eskisi gibi hissetmiyorum” diyerek sevgiliniz gibi gider. Gitmeler geri gelmeler hayatın içinde olabiliyor. Geçen aylarda bir soru cevaplamıştım; sizin gibi eski sevgilisi geri dönmüştü ama birkaç sene sonra dönmüştü… O kadın okurum yine de unutamamıştı, bir umut arayışıyla nişanlanmış nişanlısına bakarken bile o kişiyi düşünüyordu… Ben bu kadına "Sevgiliniz size geri dönmüş kabul edin" demiştim. Yazının altına “Sakın dönme yine terk eder seni” diye yorumlar gelmişti. Benim bu kişinin yaşadıklarına verdiğim cevap tamamen o kişinin yaşadıklarının gereğiydi. Eğer sevgilisini kabul etmeseydi evlendiği kişiyle hiçbir zaman mutlu olamayacaktı. Hep “keşke” diyecekti. Bu kişiyle evlenip mutsuz olsa bile en nihayetinde istediği kişiye kavuşmuş olacak, sonunu kendi yazacaktı… Sizde durum farklı sevgili okurum, siz gücünüzü yeniden kazanmışsınız neden eski sevgilinizi kabul edeceksiniz? Böyle bir niyetiniz varsa bu geri dönüşü kabul etmek için çok fazla çabasını görmeniz lazım. Ufacık bir kuşku bile içinizde kalmamalı. Affetmek gibi bir eğiliminiz varsa yeniden hemen sevgili olmayın; önce bir neden gittiğini, niye geri döndüğünü, neyin değiştiğini size açıklasın. Sizi ikna edecek çabasını görün ondan sonra bu kişiyle ilgili olumlu ya da olumsuz bir karara varabilirsiniz. Şeey bir de tilkiler de pek kurnaz olur dikkatli olun.

Sevgiler sevgili okurlarıma…

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