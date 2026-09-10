Eşimin ailesine nasıl sınır koyabilirim?

Yeşim Hanım merhaba, siz her yazının sonunda sevgiler diyerek bitiriyorsunuz ya ben de sevgiler diyerek sizi sorumun başında selamlamak istedim. Size bir konuyu danışmak istiyorum. Ben 30 yaşındayım ve 4 yıllık evliyim. Eşimin kız kardeşiyle aramız iyi, kendisi 23 yaşında şu anda. Son bir yıldır evimize daha sık gelmeye başladı. Buna şimdiye kadar hiç itirazım olmadı sonuçta eşimin kardeşidir gelsin tabii ki. Ama bu durum öyle bir hal aldı ki kendi evimde rahat edemez durundayım. Mesela hafta sonu eşimle baş başa bir şeyler yapacağız, son anda arayıp bize geleceğini söylüyor. Bazen de ben evde yokken eşimi arayıp anahtarla giriyor. Eşim de bunda bir tuhaflık görmüyor. Örneğin bir gün işten yorgun argın geldim, evde oturup dinlenmek istiyordum. Bir baktım yine bizdeler. Suratımı asmak istemedim, oturdum onlarla ilgilendim ama içimden gelmedi aslında. Bu konuyu eşime söyleyince abarttığımı, kardeşinin bize gelmesinden neden rahatsız olduğumu sordu. Ben de kendimi kötü hissettim. Çünkü konu görümcemin gelmesi değil ki ne zaman geleceğinin belli olmaması, sürekli gelmesi ve benim fikrimin hiç sorulmaması. Eşim bu konuyu sanki ailesini istemiyormuşum gibi anlıyor. Ben kimseyle aram bozulsun istemiyorum ama evimde biraz kafamı dinlemek istiyorum. Sizce bu konuda nasıl sınır koyabilirim eşimin ailesine? Aynı zamanda eşimin de benim tarafımda olmasını istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Sabahtan akşama kadar zaten çalışıyorum; bir hafta sonum bir de hafta içi akşamlarım var bana ve bize ayırabileceğim...

Yeşim Tijen’in cevabı:

“Kelebekler kendi kanatlarını göremezler ama yine de herkes onların güzelliğini görür.”

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum. Ben de yazdıklarınızda kimse incinmesin diye kendini yoran, üzen, yine de başkasını üzmemeye çalışan kalbi güzel bir kadın gördüm. Siz de kanatları kopma pahasına iyi bir gelinsiniz. Siz çalışan bir kadınsınız. Bir hafta sonunuz var. O kadar kıymetli ki o hafta sonundaki sayılı saatler... Çalışmayan, sizin yorgun olduğunuzu, hafta sonundaki sayılı saatlere ne kadar çok şeyi sığdırmaya çalışacağınızı, buna rağmen yine de yettiremeyeceğinizi düşünemeyen bir görümceniz var. Genç tabii, yaşı 23. Belli ki sizin yakınlığınızla abisinin evini özgürlük evi olarak görüyor. Sınırları zorlamaya başlamış. Belki de eviniz, baba evindeki baskıdan kaçtığı, kendini iyi hissettiği yerdir.

Evlerimiz hepimizin en özel, en kutsal alanıdır. Sizin için de kendinizi güvende hissettiğiniz, ayağınızı rahatça uzatabildiğiniz, size ve eşinize ait özel bir alandır. Bu alan ancak sizin ve eşinizin birlikte onayıyla en yakınlarımızla veya sevdiklerimizle paylaşılır. Ama eşiniz düşüncesizce, belki de size çok güvenerek, evinizin anahtarını kardeşine de vermiş. Bu doğru bir davranış değil. Size sormalı, sizin de onayınızı almalıydı. Burada eşiniz de sizin sınırlarınızı aşmış. Bunlar hep iyi niyet suistimalleri. Kötülükten değil, tamamen düşüncesizlikten olmuş durumlar.

Şimdi sorunu çözme zamanı. O nedenle eşiniz bu soruna, "Ne olacak ki?" diye bakmaktan öteye gitmek zorunda. Çekinmeden kendi duygu ve düşüncelerinizi paylaşmalı, ona ne hissettiğinizi, bu durumun artılarını ve eksilerini anlatmalısınız. Aynı şeyi siz ailenize yapsanız ve aileniz görümceniz gibi davransa eşiniz ne hisseder, onu sorabilirsiniz. Görümcenizi seviyorsunuz ve kırılsın istemiyorsunuz. Bu konuyu eşinizle çözeceksiniz. Hem siz kötü olmazsınız hem de görümceniz abisine kırılsa da öbür gün kırgınlığını unutacaktır.

Yol bozulduğunda arabadan inmezsiniz, emniyet kemerinizi takarsınız. Sizin emniyet kemeriniz de eşiniz, sevgili okurum. Görümcenizi sevdiğinizi ama habersiz, çat kapı gelmesinin doğru olmadığını eşinize, kendinize özel anlarınızla anlatın. Hoşuna gitmese de anlayacaktır. Sorun, uygulamaya geçmekte yaşanabilir ama mecbur, onu da başarmak zorunda. Daha iyi, huzurlu bir hayat istiyorsanız sınırlarınızı korurken utanmayacaksınız. Yoksa ileride daha zor günlerin içinde kalabilirsiniz.

Sınırlarımız, bizi koruyan kalkanlarımızdır.

Sevgiler sevgili okurlarıma...

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