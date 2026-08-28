Merhaba Yeşim Hanım, uzun zamandır sizi takip ediyorum belki de ilk yazı yazmaya başladığınız zamanlardan beri. Soru sırası bende bu sefer sanırım. İki hafta önce arkadaşlarımla otururken konu evliliklerimize geldi, başladık eşlerimizi şikayet etmeye. Herkes kendi hayatından bir şeyler sorunlar anlatıyordu, ben de eşimle ilgili bir şey söylemek istedim ama ağzımdan bir türlü çıkmadı. Çünkü ortada anlatabileceğim büyük bir sorunumuz yok. Eşimle birbirimizi severek evlendik, çok iyi de anlaşıyorduk. Ama hayatımız monotonlaşmaya başladı. Aynı evde yabancılaştık resmen. Örneğin, “arkadaşlarımızla hafta sonu çıkalım” diyorum, “yorgunum” diyor. “Yahu her hafta sonu mu yorgunsun?” diyorum “Yorgunum insan yorulamaz mı?” diyor. Bu sefer onsuz çıkıyorum ve eve gelince fark ediyorum ki dışarıda geçirdiğim birkaç saatte uzun zamandır evde hissetmediğim kadar iyi hissetmişim. Bu düşünce biraz korkuttu beni. Çünkü insanın yanında olduğu halde kendini yalnız hissetmesi daha kötüymüş. Bir de bunu fark ettikten sonra ister istemez geçmişe bakmaya başladım. Eskiden nasıl biri olduğunu nasıl bir hayatımız olduğunu düşündükçe iyice sinirleniyorum. Şimdi eşime bunları anlatmak istiyorum ama nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Çünkü karşıma alıp “seninle mutsuzum” dersem aslında tam olarak öyle de değil ama mutlu da değilim bir yandan. Belki de bazı şeyleri zamanında konuşmadığımız için bu noktaya geldik. Ben bu hisleri daha fazla içimde tutmadan ne yapmam gerektiğini anlamaya çalışıyorum. Sizden görüşlerinizi rica ediyorum. Yolumu aydınlatıp evliliğimi kurtarabilmem için önerilerinize ihtiyacım var.

Yeşim Tijen’in cevabı:

“Hayat bir bakıma her gün yeniden başlayan bir uykudan uyanma eylemidir. Önemli olan uyandığında yüzünü güneşe dönebilmektir.” Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; evlilik bir enerji alışverişidir. Birbirinize sevgi, ilgi verirseniz karşılıklı olarak birbirinizin ruhunu beslemiş, enerji yüklemiş olursunuz. Ruhlar beslendikçe enerjisi dolar tıpkı cep telefonların şarjının dolması gibi düşünün. Şarjı bitirirseniz “sonra sonra doldururum” der ötelerseniz. Nasıl telefonunuz kapanıyorsa kişilerde birbirini ihmal ettikçe birbirlerine ulaşamaz olurlar. Yerler başka meşgalelerle doldurulmaya başlanır ya da yalnızlaşılır. Eşiniz ve siz de uzunca bir süredir birbirinizi kendi haline bırakıp “Mevlam bizi korusun” demiş olmalısınız. Oysa bu Mevlaya değil, çiftlere düşen bir görev… Evlilik ihmale gelmez, günümüzde bunlar tehlikeli davranışlar ama en nihayetinde bu uzaklaşmayı fark etmiş ve şimdilerde “eyvah eyvah” diyorsunuz. Hep erkeklerden bekler ya… Ya kadınlar kadın yemeğini yapıyor, evinin düzenini koruyorsa sizce iyi bir eş olmuş, eşini seviyor mu demektir? Evlilik bu mudur? O ilk evlendiğiniz zamanlardaki birbirinizle olan hallerinizi özlüyor “ne kadar değiştik” diyorsunuz. Siz de muhakkak o eski kadın değilsiniz. Eşinizin gözlerinin içine bakan, o uyumadan uyumayan, eşine özenen, takdir eden, enerjisi yüksek kadın mısınız? Eğer o kadın olsaydınız eşinizle bu durumları yaşar mıydınız? Tabii ki yıllar ve hayat insanın üzerinden buldozer gibi geçince kimse aynı kalmaz. Evlilikleri bu yorgun yıllardan koruyacak olan ilgi, sevgi ve mevlaya bırakmamak; yanındakinin elini sıkı tutmaya, ona özen göstermeye devam etmektir. Ama zaman çiftleri adeta evdeki eşya haline getiriyor belki eski bir koltuk ya da eski bir masa işinizi görüyor ve orda biliyorsunuz. Bu abartılı bir örnek gibi gözükse de bu şekle dönüşen evlilikler hiç az değil. Bu hale dönüşmemek için severek evlenmiş bir kadın olarak evliliğinizin bu noktaya gelmesinde siz kendi payınızı bir sorgulayın istiyorum çünkü enerjisiyle etrafına güzel bir ışık saçan bir eşe “Onu yapalım”, “Bunu yapalım dediğinde” koca hayır demez diyemez. O enerji onu da harekete geçirir sonra eşinizle konuşun tabii muhatabınız eşiniz ikiniz bu durumu çözeceksiniz. Farkında olmak eşinizde belki mucizeler yaratmaz ama bir şeyleri değiştirebilir.

Güzel günler diliyorum.

Sevgiler sevgili okurlarım mutlu kalın…

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