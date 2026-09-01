Yeşim Hanım merhaba, 32 yaşında bir kadınım. Özel bir şirkette çalışıyorum. Size anlatacaklarım biraz garip gelebilir ama yıllardır hayalini kurduğum bir şey var. Ben küçük pastanemi açmak istiyorum. Çocukluğumdan beri mutfakta bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Hafta sonları evde pasta, kurabiye yapıp arkadaşlarıma dağıtırım, ağırlarım. Hatta birkaç kez sipariş bile aldım. Yaptığım kişiler de çok beğendi. Ama yıllardır hep aynı yerde sayıyorum. Beyaz yaka çalışıyorum. Düzenli bir işim, iyi bir maaşım var, ev kredim bile var. Bir de ailem sürekli işimin kıymetini bilmemi söylüyor ve bu zamanda iş bulmak çok zor deyip duruyor. Geçtiğimiz ay işyerim küçülmeye gideceğini açıkladı.” İsteyenler tazminatını alıp çıkabilir” dediler. Ben de ilk kez ciddi ciddi düşündüm bu konuyu. Belki şu an zamanıdır diye. Ama sonra hesap yaptım. Dükkânın kirası, malzemeler, çalışan masrafı derken aldığım tazminatın çoğu gidecek. Dükkânı açtım diyelim, ya tutmazsa diye korkuyorum. Bir yandan da böyle giderse yıllar sonra dönüp kendime neden hiç denemedin diye kızacağımı biliyorum. Ailem de arkamda durmaz, eminim. Herkesin hayatında bir şeyleri göze alması gereken bir dönem oluyor mu bilmiyorum. Bir de insanın hayalini gerçekleştirememesi mi daha kötü, yoksa deneyip başarısız olması mı, onu düşünüp duruyorum. Ben artık sadece hayal kurup durmak istemiyorum ama ne zaman adım atmaya kalksam korkularım ağır basıyor bundan nefret ediyorum. Küçükken doğruluk mu cesaret mi diye bir oyun oynuyorduk. Kendime soruyorum doğruluk mu cesaret mi diye? Net bir cevap bulamıyorum maalesef. Soruma cevap bulmama yardımcı olur musunuz Yeşim Hanım doğruluk mu cesaret mi?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; “Papatyaya sormuşlar: Neden yapraklarının koparılmasına izin veriyorsun? Papatya da ‘Umutları olanların umutları kırılmasın’ diye demiş”. Sizin papatya falınıza bakalım o zaman... “Doğruluk mu cesaret mi?” demişsiniz ben ikisi de diyeceğim. Size umutlarınız kırılmamalı, mantığınızla cesaretinizle tedbirli bir şekilde hayallerinize ulaşabilirsiniz. Doğruluk da pişman olmadan ilerlemek olmalıdır. Cesaret olmadan hiçbir adım atılmazsa sizin ikisine de ihtiyacınız var demek ki… Size önerim işinizi bırakmadan hafta sonları sipariş alarak neler yapabileceğinizi görerek adım atmanız. Zaten birkaç kez sipariş almışsınız bir süre daha ağırlıklı olarak bu işe yönelirseniz kendi gerçeğinizi daha net görebilirsiniz. Beyaz yakalı bir çalışan olarak hem kendinizi riske atmamış hem hayallerinize ulaşma yolunda adımlarınızı kendinizi riske atmadan atmış olursunuz.

Düzenli bir gelire alışmış biri olarak işinizin kıymetini de bilmek korumak zorundasınız sonra tasavvur edemediğiniz sıkıntılarla karşılaşır üzülür mahcup olursunuz. Etrafınızı bırakın kendinizi başarısız hissetmeniz size yeter zaten… Hayat her hayali gerçekleştirmek için siz gençlere uzun yıllar vaat ediyor ama doğruluk ve cesaretle birlikte… Hadi bakalım göreyim sizi…

Sevgiler sevgili okurlarıma…

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