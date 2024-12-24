HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Stil Giyim Tüvit ceket nasıl giyilir?
Giyim

Tüvit ceket nasıl kombinlenir?

Özel bir görünüm arıyorsanız tüvit ceketler kurtarıcınız olabilir! 1800'lü yıllardan beri popülerliğini kaybetmeyen tüvit ceketleri yakından inceleyelim...

Giriş: 24 Aralık 2024, Salı 20:00
Güncelleme: 03 Kasım 2026, Salı 13:54
1

Tüvit ceket, 1800'lü yıllardan beri tercih edilen bir parça. Üretildiği kalın ipi sayesinde özellikle sonbahar/kış sezonunda her sene favori parçalardan biri oluyor.

Tüvit ceket nedir?
2

Genelde ekose, çizgili ve kırçıllı modellerde üretilen tüvit ceketler çoğunlukla iki renkten oluşurlar. Cekete hakim olan esas rengin yanında başka bir renk de küçük dokunuşlarla kumaşın arasından kendini gösterir. 

3

1900'lü yıllardan itibaren kadınların gardırobunda da yerini alan tüvit ceket, kendini klasik stilin yanında artık spora yakın kıyafetlerde de gösteriyor.

Tüvit ceket nerede ve nasıl giyilir?
4

Tüvit ceketlerin havasını kombinlediğiniz parçalarla tamamen farklı mekanlara uyarlayabilirsiniz. Baştan sona tüvit bir takım giymek sizi oldukça şık gösterirken tüvit ceketi kot pantolonlarla kombinlemek ise günlük kıyafetlerinizle dikkat çekmenizi sağlar.

Tüvit ceket nasıl kombinlenir?
5

Tüvit ceketleri kombinlerken risk almak istemiyorsanız yukarıda bahsettiğimiz, cekette hakim olmayan rengi ele alabilirsiniz. 

6

Kombininizi günlük hayatta kullanmak ve ceketinizin şıklığıyla dikkat çekmek isterseniz de bir kot ve beyaz bir tişörtle hoş bir görünüm sağlayabilirsiniz.

7

Kalın kumaşı ve iddialı görüntüsünden dolayı tüvit ceketleri omzunuzun üstüne atarak kullanmanız da iyi bir seçenek olabilir.

8

Özellikle ilkbahar ve sonbahar sezonlarında renkli tüvit ceketlere geçiş yapılmasıyla birlikte pembe ve yeşil renkleri bu tip ceketlere hakim olmaya başlar. Siz de renkli bir ceket edinerek kombinlerinizde kullanabilirsiniz.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar
Misafir 14 Kasım 2022, Pazartesi

Harika bir uyum

Misafir 12 Kasım 2022, Cumartesi

Çok güzeller

Misafir 12 Kasım 2022, Cumartesi

Kobinler harika pantolonla evet ama etek uzun olaydi bana kislik kiyafet gibi geldi