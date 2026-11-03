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Yeni James Bond Callum Turner mı?

James Bond rolü için yürütülen oyuncu seçimi sürecinde Callum Turner'ın adı yeniden gündemde. Daniel Craig'in ardından 007 karakterine kimin hayat vereceği merak konusu olmaya devam ederken, İngiliz oyuncunun yeni James Bond olabileceğine ilişkin iddialar güç kazandı.

Giriş: 03 Kasım 2026, Salı 15:24
Güncelleme: 03 Kasım 2026, Salı 15:27
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Sinema dünyasının en uzun soluklu ve en çok konuşulan karakterlerinden James Bond'un yeni sahibi kim olacak? 2021 yılında No Time to Die filmiyle 007 karakterine veda eden Daniel Craig'in ardından gözler, serinin yeni başrol oyuncusuna çevrildi. 

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Uzun süredir farklı oyuncuların adının geçtiği seçim sürecinde son dönemde öne çıkan isimlerden biri ise İngiliz aktör Callum Turner oldu. 

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Gazeteci Roger Friedman, 2 Kasım'da yayımladığı haberde Turner'ın yeni James Bond olabileceğini ileri sürdü. Friedman'ın iddiası, oyuncunun daha önceki Bond seçimi sürecinde de gündeme gelen isimlerden biri olması nedeniyle dikkat çekti. 

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Gazeteci, Daniel Craig'in 2005 yılında James Bond olarak seçileceğini önceden haber veren isimlerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle son açıklaması, 007 hayranları arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Ancak bu iddianın henüz resmi bir karşılığı bulunmuyor. Amazon MGM Studios, yeni James Bond oyuncusunun kim olacağına ilişkin herhangi bir duyuru yapmış değil. Dolayısıyla Turner'ın rolü aldığı yönündeki haberler şimdilik doğrulanmamış iddialar arasında yer alıyor.

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Callum Turner kimdir?

İngiliz oyuncu Callum Turner, son yıllarda televizyon ve sinema projelerinde üstlendiği rollerle dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. 

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Özellikle Fantastic Beasts serisinde canlandırdığı Theseus Scamander karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, The Capture ve Masters of the Air gibi yapımlardaki performanslarıyla da adından söz ettirdi. 

 
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The Capture dizisindeki performansıyla BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilmiştir. 

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Şarkıcı Dua Lipa ile ilişkisiyle de magazin dünyasında gündeme gelmiştir. 

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