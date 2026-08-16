28 yaşındayım 3 senedir bir ilişkim var. Sevgilimi de gerçekten seviyorum. İkimiz de çalışıyoruz ama benim maaşım onunkinin neredeyse iki katı. Aslında ben bunu hiç dert etmiyordum. İlk zamanlar zaten kimin ne kadar kazandığı falan hiç konuşulmuyordu. Dışarı çıktığımızda bazen o ödüyordu bazen ben, hiç hesabını da yapmıyorduk. Ama son zamanlarda çevremden duyduklarım mı diyeyim, insanların lafları mı diyeyim, bilmiyorum, kafama takılmaya başladı. Geçenlerde arkadaşlarla yemeğe gittik. Hesap geldi, sevgilim biraz zorlandı. Ben de o an hiç düşünmeden hesabın bir kısmını ben ödedim. Sonra eve gelince bir arkadaşım bana sen böyle yapmaya devam edersen ileride çok sorun yaşarsın dedi. Ben de o zamandan beri düşünmeye başladım. Hatta bunu söylemeye utanıyorum ama bazen arkadaş ortamında sevgilimin benden az kazanması gözüme batıyor. Herkesin kocası, sevgilisi iyi kazanıyor, ev alıyor, araba alıyor falan. Ben de ister istemez kafamda düşünüyorum. Ama sonra kendime kızıyorum. Çünkü bu adam bana kötü davranmıyor ki. Çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Ben bir şey başardığımda gerçekten seviniyor, beni kıskanmıyor. Geçen ay işte terfi aldım, benden çok o sevindi mesela. Annem de geçen gün konu açılınca bir erkeğin kadından daha az kazanmasının ileride problem olabileceğini söyledi. O laf da aklıma takıldı. Şimdi ben sevgilime bakıyorum, aslında benim kafam değişti sanki. Bir yandan onu çok seviyorum, sırf benden az kazanıyor diye ilişkimi bitirmek bana çok saçma geliyor. Ama evlenirsek ileride para yüzünden kavga eder miyiz? Ben sürekli “daha fazla yük almak zorunda kalır mıyım?” diye korkuyorum. Bazen de acaba ben gerçekten bunu mu önemsiyorum, yoksa herkes böyle konuştuğu için mi önemsemeye başladım bilmiyorum. İnsan evlenince sevdiği kişi kendisinden daha az kazanıyor diye gerçekten soğur mu? Kafam çok karışık.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar; “Her dilek yalnızca bir hedef seçmek değildir; o hedefe giden yolların bütün bedellerini engellerini ve insanı dönüştürecek sınavlarını da kabul etmektir” denilmiş… Doğru söze ne denir? Size de merhaba sevgili okurum; yazdıklarınızda sevgilinizle evlenirseniz yaşanabilecek sınavlardan korktuğunuzu gördüm. Oysa hayat biraz da cesaret ve yürek istiyor. Dileğiniz ve sevginiz gerçekten sevgilinizle evlenmekse bazı şeyleri göze alacaksınız. Göze alacaksınız ama kör kör de göze almayacaksınız sonuçta üç senelik bir ilişki yaşamışsanız sevgilinizin karakterini az çok biliyorsunuzdur. İçinde hırs, çaba, azim, çalışkanlık, cesaret varsa yarın sevgilinizin ne konumda olacağını az çok öngörebilirsiniz. Bugün hesabı öderken zorlanır siz destek olursunuz yarın hepsini kendisi öder siz bundan gurur duyarsınız. Eğer kişinin içinde bir ışık varsa o ışığı kimse kapatamaz çünkü kişi kendini yaşamdaki hal ve hareketleriyle mutlaka belli eder. Ya “Ben bu kadarım git gel al maaşını bir adamım benden bir cacık olmaz” diye kendisi diyemese de hal ve gidişatı der ya da hayattaki duruşu çizgisiyle “Ben hedefleri ve hedeflere ulaşacak azmi, hırsı, çabası olan bir adamım” der. İşte bence önemli olan da budur. Sizin cevabınız da bence burada sevgilinizin potansiyelindedir. Bu potansiyel varsa yarınlarda ne olur diye korkmayın. Size daha şimdiden para, statü konusunda sözler söyleniyor ve bu durumdan etkileniyorsanız yarınlarda bu konuyu daha çok kafanıza takacaksınızdır. Çünkü ne diyorsunuz? “Benim çevremde herkesin kocası, sevgilisi iyi kazanıyor; ev, araba alıyor” demişsiniz. Gençsiniz bunları arzu etmeniz, hayal etmeniz doğal ama bunlar daha sevgiliyken sizin gözünüze battığına göre evlenince durumunuz daha yıpratıcı hale gelir. Evlilik sevgililik gibi değil sevgiliyken biz değilsiniz evlendiğinizde biz diyeceksiniz. Biz derken sıkıntı hissedecek bu beraberlik size yük gibi gelecekse sizi uyaran çevrenize kulak tıkamamalısınız ama bu genç yazımın başında söylediğim gibi azimli, hırslı (Hırs dozunda olacak fazlası da evliliğe ve kişilere zarar verir) çalışkansa bugün az kazanabilir yarın çok kazanır korkmadan bu birlikteliği evliliğe taşıyabilirsiniz. Sevgilinizde potansiyel sizde de sevgi varsa geleceğin getireceklerine göğsünüzü gerebilme cesaretiniz de olmalı değil mi güzel kızım?

Sevgiler sevgili okurlarıma…

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