Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
15 Şubat 2021 Pazartesi

Papatya çayı mucizesi

Çocuklukta en büyük eğlencelerden biriydi papatya falı, mutlaka hatırlarsın. O zamanlar küçük anların keyifli bir aracı olan papatya, şimdilerde adeta bir sağlık deposu. Geleneksel Çin tıbbında da Ayurveda’da da önemli etkileriyle yer alan papatya, çayıyla sayısız fayda sunuyor bizlere. Her ne kadar sağladığı etkilerin birçoğuyla ilgili araştırmalar devam etse de, günümüzde kanser ve diyabet dâhil olmak farklı hastalıklar üzerindeki olumlu etkileri gerçekten gelecek vadediyor. Özellikle uyku problemi yaşayanlar için herhangi bir ilaç ya da antidepresan almadan önce denenebilecek harika bir yöntem papatya çayı içmek. Ayrıca kafein içermemesi de farklı çay türlerine kıyasla bir adım öne geçiriyor onu. Şu sıralar içinde bulunduğumuz mevsim geçişinde kendini sık sık gösterebilen depresyon, halsizlik ya da vücut ağrıları için ilaçlara başvurmadan, doğal yollardan destek alabileceğin bu şifalı bitkinin, nelere iyi geldiğini birlikte keşfedelim.


Uyku kalitesini arttırır

Papatya çayının bilinen en yaygın faydalarının başında uyku kalitesini arttırması geliyor. Sağlıklı bir uyku düzeni oturtmak için destek alınabilecek papatya çayının bu faydasına dair yapılan bir araştırma da mevcut. Bu çalışmayla iki hafta papatya çayı içen kadınların, papatya çayı içmeyen bir gruba kıyasla daha iyi uyku kalitesine sahip olduğu kanıtlanmış.



Adet semptomlarını hafifletir

Adet dönemlerinde papatya çayı tüketmek, yaşanan krampları hafifletirken gerginliğe de iyi geliyor.


Sindirim sistemini rahatlatır

Papatya çayı, mideyi rahatlatmaya yardımcı olan anti-enflamatuar, antispazmodik ve gaz giderici özellikler sahip. Bir fincan papatya çayı içmek mide rahatsızlığını, irritabl bağırsak sendromunu ve hazımsızlığı engelleyebiliyor.


Bağışıklık sistemine destek oluyor

Konuyla ilgili araştırmalar devam etse de, papatyanın bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluşu da bir diğer faydası. Papatya çayı ayrıca boğaz ağrısı da dâhil olmak üzere soğuk algınlığının bazı semptomlarını hafifletmek için güçlü bir seçenek.


İltihabı azaltır

Prostaglandin adındaki bileşikler, genellikle yaralanma veya enfeksiyona yanıt olarak beyaz kan hücreleri tarafından üretiliyor. Daha az inflamatuar prostaglandin, ise daha az iltihap ve daha kolay iyileşme anlamına geliyor. Papatya çayı da bu noktada devreye girerek iltihaplı bileşiklerin serbest bırakmasını engellemeye yardımcı oluyor.


Sinirleri yatıştırır

Papatya çayı, hafif ve orta dereceli anksiyete ve depresyon belirtilerinin azaltılmasında da rol oynuyor. Bir araştırma, sekiz hafta boyunca her gün papatya özü alanların anksiyete belirtilerinde yüzde 50 azalma olduğunu ortaya koyuyor.


Cilt sağlığına destek olur

Cilt problemlerinin iyileştirilmesinde de faydalı olan papatya, egzama, dermatit, sedef hastalığı ve bazı akne türlerinin iyileşmesine yardımcı oluyor.


Osteoporozu yavaşlatır

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kemiklerin kırılması ve eğik duruş riskini arttırıyor. Menopoz sonrası kadınlarda sıkça görülen bu durum, östrojenin etkilerinden de kaynaklı olabiliyor. Anti-östrojenik etkilere sahip olan papatya çayı, kemik yoğunluğunun artmasına da destek olabiliyor.


Bilimsel referanslar:

PMID: 26483209

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26483209/



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