Affetmeye izin ver

Şu anda bildiklerini her zaman bilmediğin için kendini affetme iznin var.

Bir hata yaptığında veya yanlış yaptığında kendini affetme iznin var.

Her zaman bir şeyleri anlamadığın veya çözemediğin için kendini affetmene izin ver.

Hiçbir zaman mükemmelliğe ulaşamadığın için kendini affetme iznin var.

Bunların hepsi için kendini affetme iznine sahipsin.

Nazik bir hatırlatma:

Değersiz olduğunun sürekli kanıtı olarak, şimdiye kadar yaptığın her yanlış adımı kafana takmak zorunda değilsin.

Aynı zamanda hem sorumluluk alıp hem de kendini affetmene izin ver.

Yanlış adımların olmadan değil, onlara rağmen iyiliğinizi kucaklamayı deneyebilirsin.

Yaptığın hataları artık kendine vurmak için bir sebep olarak kullanmamak için kendine pratik yapma izni verebilirsin.

Bir karışıklık olarak tanımlamadan, ne zaman hata yaptığını kabul etmene izin ver.

Yaptığın her şeyle doğru, iyi ve güzel bir şekilde iletişime geçmene izin ver.

Kendine kaçınılmaz kusurunun düzelmesine izin vermenin nasıl bir şey olacağını hissetme sürecini başlatmana izin ver.

Kendini her zaman tekrar tekrar affetmene izin ver.