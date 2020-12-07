Endişeli olan biriyle konuşurken

Kaygı, hayatımız boyunca uğraştığımız en yaygın mücadelelerden biridir. Birçoğumuz bir noktada bir konuda aşırı endişeli hissetmişizdir. Bu çok zor ve gerçek bir deneyim... Özellikle pandemi döneminde, arkadaşlarımız ve ailemiz kendini daha endişeli hissedebilir. Bu nedenle birisi endişe ile mücadele ederken ne söyleyeceğiniz veya ona nazikçe soracağınız sorular hakkında birkaç fikir vermek istedim. Birini kelimelerle desteklemek gerçekten yardımcı olabilir; ancak, onlarla birlikte bulunmak daha da etkili olabilir…

Eğer kaygı bozukluğu yaşıyorsa, otomatik cevaplar vermemeye ve empati kurmaya çalışın. Zararsız gibi görülen bu cümleler, (hatta belki de karşımızdakini rahatlatacağını sandığımız bu cümleler) karşımızdaki kişiyi daha kötü durumlara sürükleyebilir.

Kaygı, bir huzursuzluk hissinden çok daha fazlasıdır. Günlük yaşamınıza müdahale edebilir ve zararlı etkileri olabilir. Her sabah uyandığında iyileşme yolculuğuna devam etmek için çok güçlüsün, yalnız değilsin. Bu konuda yetkin ruh sağlığı uzmanlarından destek alabilirsin.

Endişeli birine söylenecek şeyler:

Olumlu ifadeler:

“Bunu deneyimlemek gerçekten zor olmalı.”

“Senin için buradayım. Bana ihtiyacın olmadıkça gitmeyeceğim.”

“Yalnız değilsin. Ben de kaygı ile mücadele ediyorum.”

“Deneyimin çok gerçek ve çok geçerli.”

“Dinlemek için buradayım.”

Nazik sorular

“Şu anda sana en çok yardımcı olacak şey ne?”

“Yürüyüşe çıkmak ya da dışarıda olmak seni rahatlatır mı?”

“Seninle birlikte otursam senin için uygun olur mu?”

“Bu yaşadığın endişe senin için neye benziyor?”

“Daha önce senin için, endişelerini gidermekte neler işe yaradı? Birlikte deneyelim mi? ”

Kaygı bozukluğu deneyimleyen birine bunları söylemeyin

Hepsi kafanın içinde

Sadece nefes al

Yoga yapmayı denemelisin, gevşemene yardım ediyor

Sakin ol

Aşırı düşünüyorsun

Kabullen

Sadece dikkat çekmek istiyorsun

Aşırı tepki veriyorsun

Endişelenecek bir şey yok

Hepimiz stresli oluyoruz

Rahatla!

Çok önemli değil

Aş bunu

Dramatik olma

Sadece mazeret üretiyorsun

Endişelenmeyi bırak

Aşırıya kaçma

Neyin var?

Bırak gitsin