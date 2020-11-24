Bağışıklık mucizesi: Sarımsak

Bağışıklık besinlerinden sarımsağa beraber daha yakından bakalım mı? Sarımsak benim en sevdiğim ve tüm bağışıklık programlarımda ve atölyelerimde anlattığım besinlerin en başında geliyor. Antiviral, antimikrobiyal, antioksidan bombası müthiş̧ bir besin. Gelsin benden ipuçları:

Enfesktion karşıtı

Bir iş görüşmesi veya toplantı olmadığı müddetçe sarımsaksız yemeğe hayır demeyen bir toplumda olduğumuza göre, elinizi hiç korkak alıştırmayın bence. Sarımsak, enfeksiyonlarla mücadelede bir numaralı besinlerden.

Bağışıklık güçlendirici

Sarımsak, ayrıca, kan basıncının düşmesine ve damarların sertleşmesini yavaşlatmaya da yardımcı olabilir. Sarımsak bağışıklık artırıcı özellikleri, allisin adındaki bileşiğinden geliyor.

Nasıl daha fazla yararlanabiliriz?

Yemeden önce veya yemeğinize koymadan önce sarımsağı ezin veya dilimleyin. Sarımsağı ezdikten sonra pişirmeden önce 10 dakika bekletin. Bu içindeki allisin içeriğini arttırır; böylece sarımsağın şifalı özelliklerinden daha fazla yararlanabilirsiniz.

Siyah sarımsak şifası

Çiğ sarımsağın belli bir nem ve sıcaklıkta fermante edilmesi işlemi sonucu sarımsağın rengi ve yapısı değişir ve siyah sarımsak oluşur. Siyah sarımsak, taze sarımsağa ve beyaz sarımsağa göre çok daha kuvvetlidir. Siyah sarımsak da çok kuvvetli bir bağışıklık besinidir. Ayrıca çiğ sarımsak gibi kokmaz; bu nedenle rahatça kullanabilirsiniz.

Bağışıklık güçlendirici sarımsaklı şifa kürü:

Malzemeler:

2 küçük taze limon (kabukları soyulmuş)

Yarım su bardağı taze zencefil (soyulmuş, doğranmış)

Yarım su bardağı soyulmuş sarımsak

Yarım su bardağı organik bal

Hepsini blenderdan geçirin. Yaklaşık 50 yemek kaşıklık bir kür çıkacak.

Afiyet olsun.