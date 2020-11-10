Vitamin eksikliği belirtileri

Burada amaç, mevsimine uygun tüketilen gıdalardan gerekli vitaminleri ve mineralleri alabilmek. Yaz aylarından sonbahara geçerken özellikle dikkat edilmesi gerekiyor çünkü vücut direnci düşmeye meyilli olduğundan mümkün olduğu kadar desteklemek senin elinde. Eğer günlük hayatında yolunda gitmeyen, normal şartlarda problem olmayıp yakın zamanda vücudunda hissettiğin bir değişim söz konusuysa, ilk önce aklına gelmesi gereken şey vitamin ve mineral eksikliği… Saç dökülmesinden görme sıkıntısına, cilt kuruluğundan ağız kenarında çıkan yaralara kadar bu eksikliklerin yansıması olan pek çok sorun kendini gösterebiliyor. Eğer bu tarz farklılıklar gözlemliyorsan, öncelikle mutlaka doktora danışmalısın. Ancak ilk önce hangi vitamin ve minerallerin eksikliği nelere yol açıyor öğrenmek istersen, okumaya devam et!

Demir Eksikliği

Kadın ve çocuklarda sıkça görülen demir eksikliği, kendini genellikle yorgunluk, halsizlik, saç dökülmesi, zayıflamış bağışıklık sistemi ve bozulmuş beyin fonksiyonları yoluyla gösterir. C vitamini ise demir emilimini arttırmaya yardımcı olduğundan demir bakımından zengin yiyecekleri C vitaminiyle destekleyebilirsin. Ancak asla demir ilaçlarını doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalısın.

İyot eksikliği

İyot, normal tiroid fonksiyonu ve tiroid hormonlarının üretimi için gerekli bir mineral. Tiroid hormonları, büyüme, beyin gelişimi ve kemik sağlığı gibi birçok bedensel süreçte rol oynar ve metabolizma hızını düzenler. Eğer iyot eksikliği yaşanıyorsa, guatr, kalp atış hızında artış, nefes darlığı ve kilo alımı gibi sorunlar yaşanabilir.

D Vitamini Eksikliği

Son zamanlarda özellikle bağışıklık sistemi güçlendirmek için sıklıkla önerilen D vitamini eksikliğinde kaslarda güçsüzlük ve kanser riskinde artış gözlemlenebilir. Besinlerden almak zor olduğundan yapılacak kan tahliliyle bu eksiklik ortaya çıkarılıp takviye kullanılabilir.

B12 Eksikliği

Vegan beslenenlerde sıkça kendini gösteren B12 eksikliğinde şüpheleniyorsan, vücudunda meydana gelebilecek değişimler şöyle; unutkanlık, saç dökülmesi, güçsüzlük ve dikkat eksikliği…

Kalsiyum Eksikliği

Vücuttaki her hücre için gerekli olan kalsiyum, özellikle kemik sağlığı için olmazsa olmaz. Bu nedenle kalsiyum eksikliğinin en yaygın semptomu, kırılgan ve güçsüz kemikler... Bununla birlikte el ve ayaklarda uyuşma, dişlerde çürük ve kendini depresif hissetme gibi şikayetler varsa, kalsiyum eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.

A Vitamini Eksikliği

Sağlıklı cilt, diş, kemik ve hücre zarı oluşumuna ve korunmasına yardımcı olan A vitamini, ayrıca görme için gerekli olan göz pigmentlerini de üretmekten sorumlu. O yüzden vücudunda bu konularla ilgili sıkıntı yaşıyorsan, A vitamini eksikliği akla gelebilir.

Magnezyum Eksikliği

Vücuttaki önemli minerallerden biri de magnezyum. Düşük magnezyum seviyesi, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, kalp hastalığı ve osteoporoz gibi çeşitli durumlarla ilişkili. Şiddetli magnezyum eksikliğinin ana semptomları arasında ise anormal kalp ritmi, kas krampları, huzursuz bacak sendromu, yorgunluk ve migren bulunuyor.