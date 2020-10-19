Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
19 Ekim 2020 Pazartesi

İyileşme nasıl olur?

İyileşmenin büyük bir kısmı, iyileşme sürecinizin bir parçası olduğunu düşünmediğiniz şeyleri yapmak için alan ve zaman yaratmaktır.


İyileştirici" olarak düşünmeyebileceğimiz ama aynı derecede önemli olan şeyler:

  • Kişisel gelişim kitabı yerine kurgu kitabı okumak

  • Amaçlanan bir sonuç olmadan işleri sadece eğlence için yapmak

  • Neşe ve merak uyandıran hobilerle meşgul olmak

  • Rahatlamak için yer açmak; sadece rahat olun ve gerçekten hiçbir şey yapmayın

  • Günlük aktivitelerde olabildiğince mevcut olmak

  • Bilgi araştırmaya / tüketmeye ara vermek

  • Yaratıcılık için yaratıcılık pratiği yapmak

  • İçerik alımını sınırlamanıza izin vermek

  • Yemeğinizin, mekânınızın ve şirketinizin tadını çıkarmak

  • Kontrolsüzce gülmek. Yüksek sesle şarkı söylemek

  • Bir evcil hayvan veya sokak hayvanıyla oynamak.


“İyileşme”ye ara verme ve sadece olmak için yer açma konusundaki kendi hissinizi keşfetmenizi sağlayacak sorular:

Başarı yerine nasıl mevcudiyet alıştırması yaparım?

İyileştirme yerine zevk amaçlı faaliyetlerde bulunmak benim için nasıl bir duygu?

Sonuçtan veya bana ne getirdiklerinden bağımsız olarak, hayatımın hangi kısmı şu anda bana besleyici hissettiriyor?

Daha az girdi alsaydım ve daha fazla çıktı alıştırması yapsaydım neye yer açarım?

Yapmak kadar var olmaya değer vermek nasıl olurdu?

İyileşmeye odaklanmamak, aslında daha fazla iyileşmenin gerçekleşmesi için yer açar mı?


İyileşme yolculuğunuzun bir parçası olarak görmediğiniz şeyler için ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Sadece *olmaya* ne kadar enerji harcarsınız? Her şeyi başka bir kişisel iyileştirme veya iyileştirme kaynağı yapmak yerine, yaşamak uğruna yaşamı sürdürmek için ne kadar alan yaratıyorsunuz? Sizi daha iyi ya da daha iyileştirilmiş ya da daha aydınlanmış ya da daha ileriye götürmek için değil, tam olarak olduğunuz gibi tam olarak mevcut yapmak için bir şeyler yapmaya ne kadar izin veriyorsunuz?


Bunu paylaşıyorum çünkü kişisel gelişim, akıl sağlığı ve duygusal gelişim dünyasındayken, şifayla ilgili HER ŞEYİ yapmak kolay olabilir. İyileşme yolunuzun bir parçası olarak düşündüğünüz şeyle doğrudan ilgisi olmayan herhangi bir şeyden kaçınmak kolay olabilir. Her kitabı ve her yazıyı okuyup her ritüeli yapıp her sağlıklı yemeği yersek ve her aleti öğrenirsek, daha hızlı ve daha iyi iyileşiriz diye düşünmek kolay olabilir. Kişisel gelişim ile tüketilmesi kolay olabilir. İyileşmenin hayatınızda her şeyi tüketmesine izin vermek kolay olabilir.


Ve... İyileşmenin baskı altında olmadığını unutuyoruz. Bilinçli şifa eylemleri arasında ve beklemediğimiz yerlerde çok fazla iyileşmenin olduğuna gerçekten inanıyorum. Çevrenizi gözlemlerken nefesinizi fark ettiğinizde çok fazla şifa olduğuna inanıyorum. Bir arkadaşla tatlıya dalarken, gözünüze çarpan bir şey olduğu için bulanık fotoğraflar çekerken... Şeylerin marine olmasına ve bütünleşmesine izin vermek. Her zaman onu zorlamayı bırakıp, olduğu gibi ortaya çıkmasına izin vermeye başladığımızda çok fazla iyileşme olur.


Bu gönderide, dikkate alınması gereken yansıtma soruları ve iyileşme yoluyla tüketilmemek için yer açmanın neye benzeyebileceğine dair bazı örnekler yer almaktadır.


Merak ediyorum, sadece kendi hayatında olmak için nasıl yer açarsınız?

İyileşme yolculuğunuzun kasıtlı bir parçası olmasa da hayatınızın hala önemli bir parçası olarak düşünebileceğiniz ne yaparsınız?

Daha fazlasını eklemek yerine zaten bildiklerinizi kullanırsanız ne değişir?

Ve kendinizi geliştirmeye ya da daha fazlasını öğrenmeye ya da daha fazlasını yapmaya çalışmaya ara vermek için kendinize nasıl izin verebilir ve basitçe kendinize izin verebilirsiniz?

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