Bağışıklık kişiliğinizi öğrenmek ister misiniz?

COVID-19, hepimize bağışıklığın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Ancak bağışıklık, bir pandemi sırasında sağlıklı kalmaktan çok daha fazlası. Sinir sistemi ve mikrobiyom gibi bağışıklık da içeriden dışarıya bağlanır. Bağışıklık, denge arayışında bir çevirmen. Aynı zamanda hızlı bir ciro sistemi - her 10 saniyede 1 milyon yeni beyaz kan hücresi üretiyor - ve müdahaleler gerçekten değişimi tetikleyebilir.

Hadi, bugün bağışıklık sisteminin kişiliğine ve ihtiyaçlarına odaklanalım. Fonksiyonel Tıp Enstitüsü'nün kurucusu Jeffrey Bland, herkesin farklı bir bağışıklık kimliğine sahip olduğunu söylüyor. Ben de lösemi tedavimde, ilik naklimden sonra doktorumdan çok benzer bir bilgi edinmiştim. Sonra da kendim bağışıklık konusunda bolca eğitim almaya ve çalışmaya başladım. Bağışıklık sisteminizin kendi kimliğine sahip olduğunu anladıktan sonra, onu desteklemek için kullandığın tedavileri ve müdahaleleri kişiselleştirmeye başlayabilirsin ve gıda ile bağışıklık sisteminizi iyileştirebilirsin. Enflamasyon, otoimmün ve diğer kronik durumları bilinçli gıda seçenekleriyle ele almalısın. Senin bağışıklık sistemin hangisi?

Hassas

Hassas bir bağışıklık kimliğiniz varsa, vücudunuz küçük tetikleyicilere büyük tepkiler verir. Alerjiler, deri döküntüleri ve mide-bağırsak sıkıntıları ayırt edici özellikleridir.

Ne yapmalısınız?

Mikrobiyomunuzu lif açısından zengin gıdalar ve probiyotik gıdalar ile desteklemeye odaklanın. Ayrıca beslenmenizde, üzüm, brokoli ve karabuğday gibi gıdalarda bulunan anti-inflamatuar fitokimyasallardan destek alın. Sigara veya alkol gibi tetikleyicilerden kaçının.

Kızgın

Beyin sisi, yorgunluk veya eklem ağrısı döngülerine kilitlendiyseniz, bu sizin bağışıklık sistemi kişiliğiniz olabilir. Kızgın bağışıklık kimliği, algılanan tehditlerden aylarca veya yıllarca düşük aktivasyon seviyelerini korur ve daha iyi bir denge bulmayı zorlaştırır.

Ne yapmalısınız?

Kronik olarak aşırı tepkili bir bağışıklık sistemini sakinleştirmeye yardımcı olmak için beslenmenizde yapabileceğiniz bazı ayarlamalar var. Beslenmenize, turpgillerden sebzeler, zeytinyağı, sarımsak ve yeşil çay eklemenizi tavsiye ederim. Aralıklı oruç, güçlü bir araç olabilir.

Çekingen

Daha sık hastalanıp, hastalık süreleriniz diğerlerine göre daha uzunsa, çekingen bağışıklık kimliğiniz vardır. Bu durum, hem virüslerle savaşmak hem de vücut içinde hücresel yenilenmeyi teşvik etmek için bir sorun oluşturur.

Ne yapmalısınız?

Uyku (en az yedi saat), sosyal etkileşim ve günlük egzersiz, burada bağışıklık gençleştirme için hayatidir. Ayrıca doktorunuzla konuşup çinko ve C vitamini gibi takviyeleri de eklemenizi öneririm.

Şaşkın

Şaşkın bir bağışıklık kimliği kendini düşman görebilir ve sağlıklı hücreleri tehdit algılayarak onlara saldırabilir. Cildinizde, eklemlerinizde, beyninizde, bağırsaklarınızda ve hatta kalbinizde zamanla ortaya çıkabilecek daha ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Ne yapmalısınız?

D vitamini bağışıklık fonksiyonu için en önemli vitamindir. Seviyelerinizi kontrol ettirin ve doktorunuzun önerdiği takviyeleri alın. Muhtemelen mikrobiyomunuzdaki dengeyi de ele almanız gerekecektir, bu yüzden şekerden ve gereksiz antibiyotiklerden kaçının.