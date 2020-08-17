Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
17 Ağustos 2020 Pazartesi

Kendine iyi bakmanın yolları

Eskiden bırakın gerçekten kendimle ilgilenmeyi, bu konu aklımdan geçip de düşündüğüm bir şey dahi değildi. Kendime bakmaya ve kendimle ilgilenmeye zamanım olmadığını düşünüyordum, sevdiklerim, kariyerim ve bitmek bilmeyen bir yapılacak listem vardı.


Kanserle beraber, kendimle ilgilenmemin, öz bakımımın bir öncelik olduğunu anladım. Kendime iyi bakmazsam, yarın bu dünyada olamazsam, zaten başkalarına nasıl yardımcı olabilirdim ki, ben olmazsam zaten kariyerim de olamaz, yapılacaklar listesi de kimsenin umurunda olmaz, unutulur giderdi. Öncelik bendim!


Çok düz bir mantık, ama gerçekten öyle. Hastalanınca, bedenimin sınırları olduğunu, ama ben sınırlarımı yeterince koyamadığım için bedenimin sınır koymak durumunda kaldığını fark ettim.


Lösemi, bedenimin bana kendimle ilgilenmem, durmam, yavaşlamam, sakinlemem, sınır çizmem, hayır demem gerektiğini anlatma şekliydi. Bunu fark etmemle beraber gerçek bir yol ayrımında olduğumu anladım. Ya eskisi gibi hayatımı devam ettirecektim, kendimi ön plana almadan, kendimi zorlamamam gerekirken sonuna kadar gitmeye, hayır demem gereken şeylere evet demeye devam edecektim; ya da bedenimle ve kendimle ilgilenmeye başlayacaktım. İşte sana önerilerim...


Zihinsel beslenmene dikkat et

Sağlıklı beslenme sadece yediğin şeylerle ilgili değildir ve nelerle beslendiğinin farkına vardığında her şey değişir. Ne izlediğin, ne okuduğun, kimleri takip ettiğin ve zamanını kiminle geçirdiğin... Amacın daha sağlıklı bir zihne sahip olmaksa, hayatında önemsiz olanları beslenmenden çıkararak başla.


İnsanları hayal kırıklığına uğratabileceğini kabullen

Zihinsel sağlığın, kariyerinden, parandan, diğer insanların görüşlerinden, katılacağını söylediğin bir etkinlikten, partnerinin ruh halinden ve ailenin isteklerinden daha önemli.

Kendine bakmak, bazen birini hayal kırıklığına uğratmak anlamına geliyorsa, insanları hayal kırıklığına uğratmayı öğren.


Net sınırlar belirle ve sınırlarını koru

Kendin için ayağa kalkmaya ve net sınırlar koymaya başladığında gerçek arkadaşlarını, gerçek fırsatlarını veya gerçek ilişkilerini kaybetmezsin. İstismarcıları, manipülatörleri, narsist, sürekli ilgi isteyenleri ve enerji emicileri kaybedersin.


Değiş tokuş yap

Gerçek kişisel bakım bazı şeyleri değiş tokuş yapmanı gerektirir.

→ Netflix dizi ve filmlerini uyku ile değiştir.

→ Seni kötü hissettiren içerik üreticileri yerine ilham verici içerik üreticileri takip et.

→ Toksik arkadaşlarını sana katkısı olacak insanlarla değiştir.

→ Şikâyetlerini minnettarlıkla ve eylem planıyla değiştir.

→ Suçluluğu sorumlulukla değiştir.

→ Düşünceyi eylem ile değiştir, harekete geç.


Geçmişine değil geleceğe bak

Eğer aynı toksik insanlarla ve onları kaybettiğin yerlerde mutluluğu aramaya devam edersen, zihinsel sağlığın iyileşmeyecektir. Bu kişi hala bir kuyu, bu ilişki hala toksik, o iş hala berbat, geçmişin geçmiş. İlerlemek için dört gözle ileriye bakmalısın.


Sosyal kitaplığına kalite kat

Sosyal medyada günde 9 saate kadar zaman harcanıyor. Sosyal medyadaki akışı, kütüphanen olarak düşünebilirsin. Düşünce ve duygularını en çok etkileyen şeylerden biri sosyal medya. Eğiten, ilham veren ve motive eden daha fazla insanı takip et ve olumsuz, sığ ve küçük gören insanları takipten çıkararak kütüphanene daha iyi bir görünüm kazandır.

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