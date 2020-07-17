Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
17 Temmuz 2020 Cuma

Bağışıklık ve vagus siniri

Küresel bir salgının ortasında, çoğumuz bağışıklık sistemlerimizi nasıl destekleyebileceğimizi keşfetmeye çalışıyoruz. Hep anlatıyorum; bağışıklığa bütünsel bakıyorum. Beslenme, egzersiz ve stres yönetimi hepsi bağışıklığın bir parçası. Bugün Harvard Tıp Direkötürü Jeffrey Rediger’in bir makalesini okudum; şöyle diyor: "Hepimiz düzgün çalışmaya hevesli bağışıklık hücrelerine sahibiz, işlerini düzgün bir şekilde yapabilmeleri için onlara sadece doğru koşulları vermemiz gerekiyor."Yani bedenimiz bizim yanımızda; sadece ona biraz yardım etmeliyiz.Bağışıklığı güçlendirmek kolay olmasa da, bu süreci ayarlamak için bilimsel olarak da kanıtlanmış bir yol var aslında: vagus sinirini çalıştırmak.


Vagus siniri nerede?

Bu sinir beynin tabanından, boyundan oradan da göğsümüzden geçtiği için neredeyse tüm ana organlarımıza dokunur. Bedenimizin tümüne ulaşan bir sinirdir. Uzun lafın kısası, bu siniri uyarmak çok önemli, çünkü vagusu uyararak bağışıklığını destekleyebilirsiniz.


Vücudunuz ve zihniniz için rahatlayın

Çoğumuz gündelik hayatımızı bir şeylerle mücadele ederek, bir şeylerden kaçarak yaşıyoruz ya da bazı durumlar ve olaylar karşısında adeta donakalıyoruz. Çoğu zaman bunun biz bile farkında olmuyoruz. Bir düşünsenize trafikteyken veya gündelik işlerini tamamlarken bile zihnimiz anda değil. Bu krizi yönetmek aslında stresimizi nasıl yöneteceğimizi öğrenmekle başlar.


Stres ve bağışıklık ilişkisi

Stresin bağışıklık sistemimiz üzerinde doğrudan etkili. Ayrıca, stres enfeksiyonlara karşı duyarlılığımızı da artırabiliyor. Bir stres tepkisine maruz kaldığımızda, bedenlerimiz fiziksel olarak bir darbe alır. Bağışıklık hücrelerimiz uyuşur ve sadece verimsiz değil aynı zamanda yanlış çalışır. Aksine, vagus sinirini uyardığımızda ise bağışıklık sistemimiz virüslerle savaşmak için fiziksel olarak daha verimli çalışır.


Anlamlı bağlantılar oluşturun

Sosyal bağlantının bağışıklığa olan faydalarını çok iyi biliyoruz. Biriyle gerçek bağlantılar kurduğunuzda, vücudunuz oksitosin, dopamin, serotonin ile aydınlanır. Bağışıklık hücrelerinizin sevdiği hormonlarla dolar ve bağışıklığınızın verimli çalışmasını sağlar. Genellikle bu molekülleri sevgi ile ilişkilendiririz, sabahları kahvenizi yapan baristaya kocaman bir gülümsemeyle “Günaydın!” diyerek, sevdiklerinizle telefonla konuşarak, sık sık gittiğiniz marketteki kasiyere “İyi Günler!” demekle bile bu hormonların vücudunuzda olumlu etkilerin başlangıcı olur.


Vagus sinirini nasıl çalıştırabiliriz?

Nefes çalışmaları, meditasyon ve şükran bu siniri çalıştırmanın yollarından birkaçı. Size neyin iyi geldiğini hissetmeye çalışın, emin olun bulacaksınız.


Aslında, gülümsemek ilk etapta vagus sinirinizi uyaran şey olabilir. Gülümsediğimizde ve göz teması kurarken gözlerimiz yanıyor, vagus siniri göz kaslarınızla bu bağlantıyı kuruyor. Bunu destekleyecek araştırmalar da var: Vagus sinir stimülasyonunun epilepsili çocuklar üzerindeki etkileri üzerine bir çalışma sırasında, araştırmacılar yan etkilerden birinin kontrol edilemeyen kahkaha olduğunu buldular. Yapılan araştırmalar kahkahaların vagal stimülasyondaki artışla ilişkili olduğunu gösteriyor.


O zaman gülümsemenizi sağlayacak birşeyler yapmaya ne dersiniz?


Referanslar:

PMID: 12959437

J Neurosurg, . 2003 Sep;99(3):500-3. doi: 10.3171/jns.2003.99.3.0500., Complications of Chronic Vagus Nerve Stimulation for Epilepsy in Children,Matthew D Smyth 1, R Shane Tubbs, E Martina Bebin, Paul A Grabb, Jeffrey P Blount

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