Havada Karada
Deniz Atakay

Deniz Atakay

Yazar hakkında:

1972 Eskişehir Hava Hastanesi doğumluyum, dolayısı ile de havacı oldum. On yıl kadar göklerde  hizmet verdikten sonra  ‘’Anne’’lik mesleğine geçtim ama maalesef çakıldım… Bu yüzden hizmet vermeye karada devam ediyorum…


Kızım Lal ile çıktığım yeni ve farklı bir dünyam var. Lal, sivil toplum liderliğimi, içimde var olan küçük bağlantı köprülerimi  büyüterek dünyanın değişik yerlerine uzatmama neden oldu…


Çakılma sebebim PKU, yani Fenilketonüri! Yasaklarla dolu bir hayat…

 

Biliyorum hiç duymadınız, ama duymanız  gerek. Çünkü ben bunun için uğraşıyorum, bunun için göklerde değilim, bunun için aklım havada, kalbim çocuklarda. PKU için araştırmalar yaptım ve 2005 yılında aileler ile birlikte ‘’PKU Aile derneği’’ ni kurdum. Sivil toplum lideri olarak tam bir proje delisiyim. Halen İstanbul PKU Aile Derneği başkanı ve ülke koordinatörü olarak koşturuyorum. E.S.PKU (Avrupa PKU Derneği) Türkiye delegesiyim, bu da, sene içinde birkaç kez yurt dışında ülkem adına  rapor verdiğim anlamına geliyor.  

 

 “Zekâm Senin Elinde, Beni Doğru Besle’’ / ’’ My Intelligence is in Your Hands, Feed Me Right'’ kitabımla  değişen hayatımı ve PKU yaşam tarzını anlatmaya çalıştım. Bu kitap  yardımcı ders kitabı olarak pek çok üniversitenin çocuk gelişimi bölümlerinde okutuluyor. Çünkü yöntemim ‘’Sıfırdan Eğitim’’ PKU tüm dünyada var olduğu için, kitabın İngilizcesi de mevcut.  

 

Baktım ki, bu yazma işi hoşuma gitti, akabinde ‘’Zekâm senin Elinde’’ adlı başka bir hikâye ile bir tiyatro oyunu yazdım ve bunu duyarlı insanların  taleplerine göre  halen sahneliyoruz.  

 

Bu hayat deneyimi üzerine bir de yaşam koçluğu gelince, değişik platformlarda eğitimler ve seminerler veren bir tip oldum ve çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için proje ortaklarımızı arttırmayı hedefledim.

 

2005 yılında yılın annesi seçildiğimde çok mutlu olmuştum, uğrunda ilerlediğim yolda gösterdiğim çabaları ve mücadeleyi gözetleyenlerin olduğuna hep inandım, hatta pek çok güzel ödülün yanı sıra, London 2012 de Türkiye adına, ‘’toplumda fark yaratan‘’ biri olarak Olimpiyat Meşale taşıyıcısı seçilmem  de bu düşüncemi doğruladı. Bu müthiş bir gururdu. Halen Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme kurulunda, yerel ve ulusal anlamda kadın politikaları geliştirmek, doğumsal hastalıklar ve diyetli yaşamlara yönelik toplumu bilinçlendirmek, hasta hakları platformu ve burası başta olmak üzere çeşitli sitelerde, dergilerde  yazdığım yazılar  yürüttüğüm faaliyetler arasında.

Bütün Yazıları

EDİTÖRÜN SEÇİMİ

2019 yazının en trend etekleri
2019 yazının en trend etekleri
Ofiste şıklığı yakalayın!
Ofiste şıklığı yakalayın!
Her yazın modası: Sandalet
Her yazın modası: Sandalet

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Koruyucu psikolojik yaklaşım
    Koruyucu psikolojik yaklaşım

    Süresi : 29:24 İzlenme : 0

  • Çocukken korumak, yetişkini tamir etmekten kolay: Çocukluk çağı travması
    Çocukken korumak, yetişkini tamir etmekten...

    Süresi : 41:21 İzlenme : 0

  • Travmaya duyarlı okul
    Travmaya duyarlı okul

    Süresi : 08:03 İzlenme : 0

  • Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine nasıl yaklaşmalı?
    Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine...

    Süresi : 23:38 İzlenme : 0

  • Sema'nın Sağlıklı Mutfağı - Sema Sumeli anlatıyor
    Sema'nın Sağlıklı Mutfağı - Sema Sumeli...

    Süresi : 08:40 İzlenme : 0

BURCUN BUGÜN NE SÖYLÜYOR?

Göster

Bugün sizi neler bekliyor? Aşk hayatınızda hangi sürprizler var? Sağlık, iş ve para konularında nelere dikkat etmelisiniz?

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X