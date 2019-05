Deniz Atakay

1972 Eskişehir Hava Hastanesi doğumluyum, dolayısı ile de havacı oldum. On yıl kadar göklerde hizmet verdikten sonra ‘’Anne’’lik mesleğine geçtim ama maalesef çakıldım… Bu yüzden hizmet vermeye karada devam ediyorum…



Kızım Lal ile çıktığım yeni ve farklı bir dünyam var. Lal, sivil toplum liderliğimi, içimde var olan küçük bağlantı köprülerimi büyüterek dünyanın değişik yerlerine uzatmama neden oldu…



Çakılma sebebim PKU, yani Fenilketonüri! Yasaklarla dolu bir hayat…

Biliyorum hiç duymadınız, ama duymanız gerek. Çünkü ben bunun için uğraşıyorum, bunun için göklerde değilim, bunun için aklım havada, kalbim çocuklarda. PKU için araştırmalar yaptım ve 2005 yılında aileler ile birlikte ‘’PKU Aile derneği’’ ni kurdum. Sivil toplum lideri olarak tam bir proje delisiyim. Halen İstanbul PKU Aile Derneği başkanı ve ülke koordinatörü olarak koşturuyorum. E.S.PKU (Avrupa PKU Derneği) Türkiye delegesiyim, bu da, sene içinde birkaç kez yurt dışında ülkem adına rapor verdiğim anlamına geliyor.

“Zekâm Senin Elinde, Beni Doğru Besle’’ / ’’ My Intelligence is in Your Hands, Feed Me Right'’ kitabımla değişen hayatımı ve PKU yaşam tarzını anlatmaya çalıştım. Bu kitap yardımcı ders kitabı olarak pek çok üniversitenin çocuk gelişimi bölümlerinde okutuluyor. Çünkü yöntemim ‘’Sıfırdan Eğitim’’ PKU tüm dünyada var olduğu için, kitabın İngilizcesi de mevcut.

Baktım ki, bu yazma işi hoşuma gitti, akabinde ‘’Zekâm senin Elinde’’ adlı başka bir hikâye ile bir tiyatro oyunu yazdım ve bunu duyarlı insanların taleplerine göre halen sahneliyoruz.

Bu hayat deneyimi üzerine bir de yaşam koçluğu gelince, değişik platformlarda eğitimler ve seminerler veren bir tip oldum ve çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için proje ortaklarımızı arttırmayı hedefledim.

2005 yılında yılın annesi seçildiğimde çok mutlu olmuştum, uğrunda ilerlediğim yolda gösterdiğim çabaları ve mücadeleyi gözetleyenlerin olduğuna hep inandım, hatta pek çok güzel ödülün yanı sıra, London 2012 de Türkiye adına, ‘’toplumda fark yaratan‘’ biri olarak Olimpiyat Meşale taşıyıcısı seçilmem de bu düşüncemi doğruladı. Bu müthiş bir gururdu. Halen Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme kurulunda, yerel ve ulusal anlamda kadın politikaları geliştirmek, doğumsal hastalıklar ve diyetli yaşamlara yönelik toplumu bilinçlendirmek, hasta hakları platformu ve burası başta olmak üzere çeşitli sitelerde, dergilerde yazdığım yazılar yürüttüğüm faaliyetler arasında.