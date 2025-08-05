80 milyon yıllık doğa harikası: Güzelcehisar lav sütunları

Bart\u0131n'da 80 milyon y\u0131l \u00f6nce volkanlardan akan lavlar\u0131n so\u011fuyup, kristalle\u015fmesiyle olu\u015fan bazalt kayalar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 G\u00fczelcehisar Bazalt S\u00fctunlar\u0131 Tabiat An\u0131t\u0131 ilgi g\u00f6r\u00fcyor. . Kente 17 kilometre uzakl\u0131ktaki G\u00fczelcehisar k\u00f6y\u00fcndeki lav s\u00fctunlar\u0131, Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan 2011 y\u0131l\u0131nda tabiat an\u0131t\u0131 ilan edildi. . 'G\u00fczelcehisar Bazalt S\u00fctunlar\u0131 Tabiat An\u0131t\u0131', T\u00fcrkiye'nin 112'nci tabiat an\u0131t\u0131 oldu.. Lav s\u00fctunlar\u0131, d\u00fcnyada sadece Kuzey \u0130rlanda, \u0130sko\u00e7ya ve Kaliforniya'da bulunuyor.. Di\u011fer lav s\u00fctunlar\u0131n\u0131n yatay oldu\u011fu bilinirken, G\u00fczelcehisar sahilindekiler hem yatay hem de dikey olarak uzan\u0131yor. . Ye\u015fil orman \u00f6rt\u00fcs\u00fcyle denizin b\u00fct\u00fcnle\u015fti\u011fi lav s\u00fctunlar\u0131 be\u015fgen ve alt\u0131gen \u015feklinde olu\u015fumlar g\u00f6steriyor. . 80 milyon y\u0131ll\u0131k do\u011fa harikas\u0131 lav s\u00fctunlar\u0131n\u0131n geni\u015fli\u011fi 50 ile 100 santimetreye, uzunlu\u011fu 100 metreye kadar ula\u015f\u0131yor.. 8 y\u0131l \u00f6nce 'G\u00fczelcehisar Lav S\u00fctunlar\u0131 ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Ama\u00e7l\u0131 Peyzaj Uygulama Projesi' kapsam\u0131nda lav s\u00fctunlar\u0131n\u0131n ziyaret\u00e7iler taraf\u0131ndan daha rahat gezilebilmesi i\u00e7in 800 metre uzunlu\u011funda ah\u015fap y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yolu, seyir teras\u0131 ve iskeleler yap\u0131ld\u0131.. Lav s\u00fctunlar\u0131n\u0131n izlenmesi ve yak\u0131ndan g\u00f6r\u00fclmesi amac\u0131yla yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ziyaret\u00e7i say\u0131s\u0131n\u0131 h\u0131zla art\u0131ran b\u00f6lgede turizm hareketlili\u011fi kaydedildi..
YORUMLAR