80 milyon yıllık doğa harikası: Güzelcehisar lav sütunları

Bartın’da yer alan 80 milyon yıllık lav sütunları, eşsiz doğal yapısıyla hem bilim insanlarını hem de ziyaretçileri büyülüyor.

Yaşam
Giriş: 05 Ağustos 2025 15:00
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  • Bartın'da 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup, kristalleşmesiyle oluşan bazalt kayaların yer aldığı Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı ilgi görüyor.

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  • Kente 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyündeki lav sütunları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat anıtı ilan edildi.

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  • 'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı', Türkiye'nin 112'nci tabiat anıtı oldu.

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  • Lav sütunları, dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor.

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  • Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor.

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  • Yeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor.

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  • 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarının genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu 100 metreye kadar ulaşıyor.

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  • 8 yıl önce 'Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi' kapsamında lav sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolu, seyir terası ve iskeleler yapıldı.

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  • Lav sütunlarının izlenmesi ve yakından görülmesi amacıyla yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısını hızla artıran bölgede turizm hareketliliği kaydedildi.

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