Ebeveynlikte "gerçek anları paylaşma" ihtiyacı

2-18 yaş arasındaki çocukları olan 2.000 ebeveynle yapılan yeni bir ankete göre, katılımcıların %60’ı sosyal medya hesaplarını "mükemmel" ebeveynler gibi görünmek için dikkatlice düzenlediklerini itiraf ediyor. Ancak yüzde 62’si, sosyal medyadaki kusursuz ebeveyn imajlarına yetişmenin imkânsız olduğunu düşünüyor ve bu yüzden filtrelenmiş içeriklere kıyasla daha samimi bir gerçekliği benimsemeyi tercih ediyor.

Talker Research tarafından yürütülen ve Mrs. T’s Pierogies tarafından desteklenen bu anket, şirketin “Spill The T(ea)” (gerçekleri anlatmak) kampanyasının bir parçası. Ebeveynlerin bağlantı kurma isteğinden ilham alan kampanya, bakım verenleri bir araya gelmeye ve çocuk yetiştirmenin parıltısız ama çoğu zaman komik gerçeklerini paylaşmaya teşvik ediyor.

Anket yapılan ebeveynler arasında en sık karşılaşılan bezginlik kaynakları şunlar:

Çocukların arabayla ilgili anahtarlar ya da TV kumandası gibi kendilerine ait olmayan şeyleri saklaması (%31), “maceralara atılmaları” veya ebeveynlerin görüş alanından kaçmaları (%30) ve yiyecek fırlatmaları (%17). Ayrıca, akşam yemeğinde ne olacağı ve çocukların tabaklarını bitirmesi gibi yemekle ilgili tartışmalar, ebeveynlerin yaklaşık beşte birinde yaygın ve haftada ortalama dört kez yaşanıyor. Ancak anket sonuçları tamamen karamsar değil; çünkü ebeveynlerin %79’u, en stresli ebeveynlik anlarını arkadaşlarıyla paylaşarak rahatladıklarını bildiriyor. Kampanyada yer alan ünlü sosyal medya fenomenleri de ebeveynleri günlük yaşamdaki karmaşalar, hatalar ve aksiliklerin perde arkasını göstermeye teşvik etmek istediklerini söylüyor.

Psikolog Dr. Nina Kaiser, arkadaşlarla bağlantı kurmanın önemini şu kelimelerle ifade ediyor: "Ebeveynlikte yaşadığımız zorlukları diğer ebeveynlerle paylaştığımızda, kendimizi daha az yalnız hissediyoruz. Ebeveynlikle ilgili zor zamanları sadece kendimizin yaşadığını düşünmek ve bu zor zamanların bizim hatamız ya da kişisel bir başarısızlık olduğunu hissetmek çok kolaydır."

Ebeveynlerin birbirlerine karşı "gerçek" olma ihtiyacı

Ne yazık ki kendini eleştirme duygusundan kaçmak zor olabilir. Ve sıradan ebeveynlik anlarımızın yetersiz olduğunu varsaydığımızda ortaya çıkan yetersizlik hisleri, bizi diğer ebeveynlerden uzaklaştırmaya ve izole olmaya itebilir. Örneğin, akşam yemeğinden sonra ergen çocuğunuzun sinirli bir şekilde odasına gidip, kapıyı yüzünüze çarpması ve diğer gençlerin ebeveynleriyle tatlı sosyal medya dansları yapmasını izlediğinizde yaşadığınız üzüntü bu duruma örnek olabilir.

"Kendimizi diğer ebeveynlerden izole ettiğimizde, ya da ebeveynlikte zorlanan tek kişi olduğumuzu varsaydığımızda, ebeveynlik zorluklarını çok daha kişisel algılama, utanç ve suçluluk duyguları yaşama olasılığımız artar; bu da çocuklarımızla etkileşimlerimizde duygularımızı düzenlemekte güçlük çekmemize yol açabilir" diyor Kaiser. Öte yandan, Kaiser, ebeveynlerin zorluklarını başkalarıyla açıkça paylaştıklarında genellikle yalnız olmadıklarını öğrendiklerini söylüyor. "Bu, zor anları daha az kişisel algılamamıza ve daha sakin bir şekilde karşılamamıza olanak tanır; böylece daha az stres yaşar ve aslında daha etkili ebeveynlik yapabiliriz" diye açıklıyor.

Kaiser ayrıca, ebeveynler arasında hikayelerin paylaşılması ve deneyimlerin açıkça dile getirilmesinin, ebeveynlikte karşılaşılan zorluklarla başa çıkarken denenebilecek yeni fikirler veya stratejiler için ilham verebileceğine dikkat çekiyor. Bu tür bağlantılar, ebeveynlerin kendilerini daha iyi desteklenmiş, daha özgüvenli, daha az stresli ve daha az tepki verici hissetmelerini sağlayarak, onları güçlendirir.

Ebeveynlerin özgüven geliştirmesine yardımcı olabilecek şeylerden biri de kendimizi çok ciddiye almamak. Elbette, huzuru ve düzeni korumamız gereken zamanlar vardır. Ama aynı zamanda kaotik akışa kapılıp birkaç kahkaha atmanın da fırsatları vardır.

