Şekersiz çikolatalı kurabiye tarifi

Bu şekersiz çikolatalı kurabiye tarifine çocuklarınız bile bayılacak!

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Şekersiz çikolatalı kurabiye

Malzemeler

  • 1/2 su bardağı tereyağı 
  • 1 kahve fincanı pekmez 
  • 1 yumurta 
  • 1/4 su bardağı yağsız süt 
  • 1 çay kaşığı vanilya 
  • 1 çay bardağı un 
  • 1/2 çay kaşığı karbonat
  • 50 gr damla çikolata

 

Yapılışı

Tereyağını, pekmezi, yumurtayı, sütü ve vanilyayı bir kaba koyun ve 2 dakika boyunca blenderla çırpın. Daha sonra unu ve karbonatı ekleyin. Bütün malzemeler iyice karışana kadar çırpmaya devam edin. Damla çikolataları ekleyin. Spatula yardımı ile biraz karıştırın. Kurabiyeleri fırın tepsisine yuvarlayın ve hafifçe avucunuzun içi ile bastırın. Fırınınızı 350 derece ayarlayın. Kurabiyeleriniz altın sarısı olana kadar, yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişirin. 

 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    08 Kasım 2016 Salı 18:53

    dereceyi fahrenheit olarak belirtmeniz iyi olur sanırım; zira 350 santigratta kurabiye değil kok kömürü elde ederiz gibime geliyor.

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