Şekersiz çikolatalı kurabiye

Malzemeler
Yapılışı
Tereyağını, pekmezi, yumurtayı, sütü ve vanilyayı bir kaba koyun ve 2 dakika boyunca blenderla çırpın. Daha sonra unu ve karbonatı ekleyin. Bütün malzemeler iyice karışana kadar çırpmaya devam edin. Damla çikolataları ekleyin. Spatula yardımı ile biraz karıştırın. Kurabiyeleri fırın tepsisine yuvarlayın ve hafifçe avucunuzun içi ile bastırın. Fırınınızı 350 derece ayarlayın. Kurabiyeleriniz altın sarısı olana kadar, yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişirin.
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dereceyi fahrenheit olarak belirtmeniz iyi olur sanırım; zira 350 santigratta kurabiye değil kok kömürü elde ederiz gibime geliyor.Cevapla