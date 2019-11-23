Şekersiz çikolatalı kurabiye tarifi

Bu şekersiz çikolatalı kurabiye tarifine çocuklarınız bile bayılacak!

Malzemeler

1/2 su bardağı tereyağı

1 kahve fincanı pekmez

1 yumurta

1/4 su bardağı yağsız süt

1 çay kaşığı vanilya

1 çay bardağı un

1/2 çay kaşığı karbonat

50 gr damla çikolata

Yapılışı

Tereyağını, pekmezi, yumurtayı, sütü ve vanilyayı bir kaba koyun ve 2 dakika boyunca blenderla çırpın. Daha sonra unu ve karbonatı ekleyin. Bütün malzemeler iyice karışana kadar çırpmaya devam edin. Damla çikolataları ekleyin. Spatula yardımı ile biraz karıştırın. Kurabiyeleri fırın tepsisine yuvarlayın ve hafifçe avucunuzun içi ile bastırın. Fırınınızı 350 derece ayarlayın. Kurabiyeleriniz altın sarısı olana kadar, yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişirin.