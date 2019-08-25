Pasta tabanı nasıl yapılır?

İpek Bozkurt'tan pasta tabanı tarifi...

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Pasta tabanı

Malzemeler

  • 100 g tereyağı
  • 1 kahve fincanı sıvıyağ
  • 150 g toz şeker
  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı süt
  • 2 portakal
  • 1 çay kaşığı vanilya tozu

 

 

Yapılışı

Yumurtalar, yoğurt, süt ve tereyağı 1-2 saat önce dolaptan dışarı çıkarılır ki oda sıcaklığına gelsinler. Fırın 210°C ye ısınmaya bırakılır. Portakal kabuğu rendesi, vanilya tozu, yumuşak pomat kıvamındaki tereyağı, toz şeker ile beyaz kabarık bir krema olana kadar çırpılır. Sürekli çırpmaya devam ederek karışımın içine tek tek yumurtalar kırılır ve iyice yedirilir. Bu aşamada yoğurt, süt ve sıvıyağ eklenir, karıştırmaya devam edilir. Son olarak un ve kabartma tozu elenerek bu karışıma ilave edilir. Kek harcı önceden yağlanmış ve içinde fırın kağıdı olan tepsiye dökülür ve bir spatul ile yayılır. Hamur 1-1,5 cm yüksekliğinde olmalıdır. 8-12 dakika kadar 200°C de fırının orta kısmında pişirilir. Bir kürdan batırılarak ile pişip pişmediği kontrol edilir.

 

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