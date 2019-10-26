Roma usulü işkembe

İpek Bozkurt'tan Roma usulü işkembe tarifi...

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Roma usulü işkembe

Malzemeler (4 kişilik)

  • 1 kg dana işkembe
  • 1 kutu domates püresi
  • 1 kahve fincani elma sirkesi
  • 1 soğan
  • 1 dal kereviz
  • 1 havuç
  • 1 tutam taze nane
  • 1 tutam marjoram
  • Karabiber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • 4-5 kaşık parmesan peyniri

 

Yapılışı

Temizlenmiş işkembe ince şeritler şeklinde kesilir. Zeytinyağı ve tereyağı kızdırılır içinde küçük yemeklik kıyılmış soğan, havuç ve kereviz öldürülür içine işkembe eklenir, suyunu çekene kadar kavrulur, elma sirkesi konur. Ardından domates püresi, bol karabiber ve tuz, kıyılmış nane ile marjoram ekilir, tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte işkembe yumuşayana 40-50 dk. kadar pişirilir. Ocağın altı kapatılır, 10 dk. dinlenmeye bırakılır, üzerine parmesan peyniri serptikten sonra sıcak olarak servis edilir.

 

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