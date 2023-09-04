Çikolatalı fıstıklı pirinç patlaklı fit bar

Sağlıklı atıştırmalık;

Sadece 5 malzeme ile kısa sürede hazırlanan çikolatalı barlar kapalı kapta buzdolabında 1 hafta kadar saklanabilir.

Servis: 14 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

5 adet pirinç patlağı, 50 gr

250 gr bitter çikolata

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

4 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 su bardağı kabuksuz kavrulmuş yer fıstığı

Üzerlerine;

Çikolata kırıntıları

Yapılışı:

*Pirinç patlağını minik taneler olacak gibi blenderden geçirin.

*Çikolata, hindistan cevizi yağı ve fıstık ezmesini cam bir kaba alarak benmari usulü eriterek iyice karıştırın. Pirinç patlağı ve yer fıstığını çikolatalı karışıma ekleyip karıştırın. Karışımı dikdörtgen veya yuvarlak silikon kalıplara pay ederek üzerlerine bastırarak sıkıştırın. Üzerlerine çikolata kırıntılarını serpiştirerek buzdolabında 2 saat bekletin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...