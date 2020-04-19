Ahududulu minik kekler

İpek Bozkurt'tan ahududulu minik kek tarifi...

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Ahududulu minik kekler

Malzemeler (6 adet)

  • 125 gr tereyağı
  • 1 su bardağı un
  • 250 g ahududu
  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1/2 su bardağı yoğurt
  • 2 çorba kaşığı ahududu reçeli
  • 3 damla kırmızı gıda boyası

 

 

Yapılışı

Fırın önceden 190 °C’ye ısıtılmaya konur. Yumurtalar, tereyağı, yoğurt önceden dışarı çıkartılır ki, kullanım sırasında oda sıcaklığında olsunlar. Ahududu bir çatalla ezilir. Mikserle oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, toz şekerle birlikte beyazlayana kadar çırpılır, yumurtalar birbiri içine eklenir ve çırpmaya devam edilir. Reçel, yoğurt ve kırmızı gıda boyası eklenerek çırpma işlemi bitirilir. Bu aşamada ezilmiş ahududu eklenir, hamura iyice yedirilir, son olarak da birlikte elenmiş un ve kabartma tozu-karbonat karışımı konur. Elde bir spatul ile karıştırılır ve içinde cupcake kağıtlarının bulunduğu kalıba 3/4’üne gelecek şekilde dökülür. Fırının ısısı 170°C’ye düşürülür ve ortalama 20 dakika kadar pişirilir. Bir kürdan batırarak, pişip pişmedikleri kontrol edilir.

 

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