Doğu çorbası

Nohutu bir gece önceden ıslayın. Yumuşayıncaya kadar kaynatıp, soğutarak kabuklarını elle tek tek soyun. Kıymayı; tuz, karabiber, ince kıyılmış maydanoz ile yoğurun. İrice fındık büyüklüğünde eliniz ile yuvarlayarak, içinde un bulunan tepsiye koyun. Köfteleri yuvarlarken elinizi ıslatın. Rende soğanı, tereyağının yarısı ile güzelce kavurup, üzerine 2 litre su koyarak kaynatın. Bundan sonra köfteleri, erişte makarnaları çorba suyuna katın. Hafif ateşte erişteler pişene kadar kaynatın. 1 çorba kaşığı unu yarım bardak çorba suyunda iyice ezerek eritin ve çorbaya katın. (Bu çorbanın koyulaşmasını sağlar) 2 bardak çırpılmış yoğurdun içine dövülmüş sarımsakları da koyarak, bir miktar ılımış çorba suyu ilavesi ile yoğurdu inceltin ve bu karışımı da çorba suyuna katın. Servisten önce çorbayı bir taşım kaynatıp, üzerine salçalı, tereyağlı, naneli, kırmızı pul biberli yağ yakın. Afiyet olsun!