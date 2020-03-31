Yarım saatten az sürede yapabileceğiniz yemekler

20 dakikada hazırlayabileceğiniz yemek tarifleri

İşten eve geldiniz ve kelimenin tam anlamıyla kazınıyorsunuz! Birkaç pratik malzemeyle yapabileceğiniz tarifleri sıraladık. Şimdiden afiyet olsun...

Lavaş pizza nasıl yapılır?

15 dakika hazırlayabileceğiniz harika bir lezzet. Üst malzemeleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz...

Hafif pizza tarifi

Malzemeler: Lavaş ekmek, sucuk, mısır, parmesan, mozerella, kımızı biber, domates sos, tuz, karabiber, kekik.

Hazırlanışı: Domates sosunu bir çorba kaşığı zeytinyağı ve kekikle tavada ısınana kadar çevirin. Ardından lavaş ekmeğin üzerine sosu yayın. Mozerella, sucuk, biber ve mısırı lavaşın üzerinde dağıtın. Son olarak parmesanı ekleyin ve fırında pişirin.

Tulum peynirli pankek

Kahvaltı ara öğün ya da akşam yemeği için hafif bir yemek arıyorsanız bu tarif tam size göre. İçine dilimlenmiş pastırma da ekleyebilirsiniz...

Tulum peynirli pankek

Malzemeler: 2 patates, 100 gram tulum peyniri, maydanoz, taze soğan, yumurta, zeytinyağı, tuz, karabiber.

Hazırlanışı: Patatesli haşlayıp ezin ve soğumaya bırakın. Maydanoz ve taze soğanı ince ince dilimleyin. Soğuyan patatesi tulum peyniri, yumurta ve doğradığınız yeşilliklerle ezerek karıştırın. Elinizle düzeltip, zeytinyağında arkalı önlü kızartın. Afiyet olsun.

Tok tutan salata nasıl yapılır?

Diyetteyseniz ya da beslenmenize dikkat ediyorsanı bu birkaç malzemeli salata tam size göre...

Tok tutan salata nasıl yapılır?

Malzemeler: Kabak, bulgur, fasulye, keçi peyniri, sirke, zeytinyağı, sarımsak.

Hazırlanışı: Bulguru ıslatıp, zeytinyağında yumuşayıncaya kadar çevirdiğiniz kabağa haşlanmış fasulyeyi ekleyin. Sirkeyi bulgura ekleyin. Ve ardından kabaklı, fasulyeli karışıma keçi peynirini de ekleyin. Sarımsağı rendeleyip karışıma dahil edin ve hepsini karıştırın. Dilerseniz kuru domatesle servis edebilirsiniz.

Fırında yağsız mücver nasıl yapılır?

Yağsız mücver nasıl yapılır?

Malzemeler: 2 kabak, 1 havuç, taze soğan, maydanoz, dereotu, 2 yumurta, kabartma tozu, alabildiğine un.

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri rendeleyin. Yumurta, kabartma tozu ve unu da ekleyip 180 derecelik fırında 25 dakika pişirin.

Bolonez soslu erişte nasıl yapılır?

Bolonez soslu erişte!

Malzemeler: Zeytinyağı, havuç, domates, salça, kıyma, soğan, uzun erişte.

Hazırlanışı: Zeytinyağında soğanları çevirin. Soğanlar yumuşadıktyan sonra havucu ekleyin. Havucu birkaç dakika soğanla beraber kavurup kıymayı ekleyin. Küp küp doğranmış domatesleri de tavaya koyun. Son olarak salça ve tuzu da ekleyin. Erişteleri haşlayıp karışıma ilave edin. Afiyet olsun.

Pişirmeden pasta nasıl yapılır?

Son olarak pişirmeden pasta yapmanın formülünü veriyoruz. akşma yemeği sonrası bir dilim pasta güzel gider...

Pişirmeden pasta nasıl yapılır?

Malzemeler: Kuvertür çikolata, bisküvi- 250 gram tereyağı, çikolata topları

Hazırlanışı: Bisküvileri rondodan geçirin. Eritilmiş tereyağının yarısını bisküviyle karıştırın. Kek kalıbının altına sıkıştırarak yerleştirin. Benmari usulü erittiğiniz çikolataya tereyağını ekleyin ve bisküvileri kırarak çikolatalı karışıma dahil edin. Kek kalıbına yaydığınız bisküvilerin üzerine dökün. Son olarak çikolata toplarını pastanın üzerine dizin ve 1 saat buzdolabında dinlendirin. Pastanız hazır. Afiyet olsun.