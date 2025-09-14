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Ana Sayfa İyi Yaşam Ruh Negatif düşünceleri kafanızdan nasıl atarsınız?
Ruh

Negatif düşüncelere veda etmenin 5 adımı

Negatif duygular ve düşünceler bazen uykularımızı kaçırır, zihnimizden bir türlü gitmezler. Bu basit psikolojik önerilerle daha pozitif olabilirsiniz!

Giriş: 14 Eylül 2025, Pazar 10:00
Güncelleme: 14 Eylül 2025, Pazar 10:00
1

"Her düşüncemiz geleceğimizi şekillendirir." - Louise L. Hay

Düşünceleriniz olumsuzluklara odaklanmış ise bu alıntı sizi korkutmak için yeterli olacaktır. Ama bu iyi birşey. Olumsuz düşüncelerin geleceğinizde güller açmasına değil, yabani otlar bitmesine sebep olacağını bilerek, onarı yenmek için ilk adımı atmış olursunuz. Birkaç basit teknikle, kafanızın içindeki o rahatsız edici ses kendi kendine kısılacaktır. Hiçbirimiz olumsuz düşüncelerden tamamen kurtulamayız; doğaldırlar ve bazen dış etkilere tepki vermek için zaruridirler. Ancak, dizginlenebilirler.

2

Düşüncelerinizi araştırın, farkındalığınızı geliştirin

Ofise vardıktan sonra oraya nasıl gittiğinizin bilincinde olmadığınızı fark ettiğiniz zamanları düşünün. Düşüncelerle otomatik pilot modunda olduğumuzda, kendimizi olumsuzluk istilalarına açık bırakırız. Yola odaklanmadığımız için kaza geçirmek gibi… Her güne düşüncelerinizin farkında olma niyeti ile başlayarak otomatik pilot modunu engelleyebilirsiniz.  Örneğin, eğer aynaya baktığınızda kendinizi eleştiren düşünceleri salmak gibi bir alışkanlığınız varsa, bunun günün ilk soruşturması olarak kullanabilirsiniz. Bu düşüncelerin size nasıl yardım ettiğini sorgulayın.  Bu aslında düşüncelerinizin size yardım etmediğini, size zarar verdiğini anlamanıza yarayacaktır. Kendinize bunu neden yapmak isteyesiniz? Neden iyi noktalarınızı görmeyi tercih etmiyorsunuz? Aynaya, 'içim de dışım da güzel' gibi bir 'olumlama' yazın. Kulağa saçma gelse de, uygulama aşamasında sizi olumsuz düşüncelerden uzaklaştırmaya yardım edeceği kesin.

3

Zihninizi pozitif düşüncelerle doldurun

İşinizden nefret ediyor olabilirsiniz, ev arkadaşlarınızı sevmiyor, ailenizle sürekli çatışıyor, kilo veremiyor olabilirsiniz ama yine de pozitif düşünmelisiniz. Her gün, hayatın içine basit ama etkili faaliyetleri konumlandırarak, pozitif düşünce becerisini geliştirebilirsiniz. Bunu uyumadan önce okuyacağınız uyarıcı ve ilham verici kitaplarla, doğa ve açık havada daha fazla vakit geçirerek, uzun ve keyifli banyolar yaparak, sağlıklı beslenerek ve yaratıcılığınızı ifade ederek yapabilirsiniz.

4

Yaratıcılığa odaklanın

Yaratıcılıkla meşgulken, zihinlerimiz endişe yeteneğini tamamen kaybeder. Resim yapmak, bir enstrüman çalmak, yazmak, el işleri ile uğraşmak, yemek pişirmek, bahçe ile ilgilenmek… Herhangi ya da tüm yaratıcı faaliyetler sizi ilham verici düşüncelere itecektir. Daha da iyisi, pozitif düşünce için ihtiyacınız olan ivmeyi kazanmanızı sağlayacak kurulu bir yay gibi hareket ederler.  Kendinizi kötü hissettiğinizde, sevdiğiniz ve yaratıcılığınızı değerlendirebildiğiniz aktivitelere odaklanın.

5

Korkularınızla yüzleşin

Negatif düşüncelerimiz genellikle korkularımızın ürünüdür ve korkularımız negatif düşünceler yaratır. Eğer korkularınızla yüzleşmez ve onların üstesinden gelmezseniz, bu durum kendi kendini sabote etmek için hiç bitmeyen bir döngüye girmek olacaktır. Hiçbir deneyim, bir korkunun üzerine giderek onu yok etmeye benzemez. Bunu yaparak, zihinlerimizde yeni olasılıklara yer açarız. Örneğin, eğer insanlar önünde konuşmaya dair korkularınız varsa ve bu sizin kariyerinizi etkiliyorsa, ayna önünde küçük çalışmalar yapmaya başlayabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz arkadaşlarınız önünde konuşarak, sizi eleştirmelerini isteyebilir ve özgüveninizi kazanabilirsiniz. Eğer çocukken biri tarafından ısırıldığınız için köpeklerden korkuyorsanız, sahibine güvendiğiniz bir köpek ile zaman geçirebilir ve kendinizi konuya dair yumuşatabilirsiniz.

6

Berraklık için sükûnete sarılın

Yaşadığımız dünyada, zihinlerimiz, biz aşırı çaba harcayıp kapat düğmesine basmadan,  işlemeyi kesemiyor. Peki bu düğme nerede? Sessizlikte. Dağlara çıkmanıza ya da manastıra kapanmanıza gerek yok, televizyonu kapatın, Facebook'ta gezinmeyi bırakın ve sessizliğin sıkıntı demek olmadığını anlayın. Dikkat dağıtıcı bunca şey varken, negatif düşünmemizi sağlayan rahatsız edici ve hatta korkutucu dışsal etkilerle, sürekli olarak bilinçli düşünmekten kaçıyoruz. Her şeyden önce zihnimizdeki gereksiz, çöp niteliğindeki birikimden arınmalı ve açılan bu yeri pozitif düşüncelerle doldurmalıyız. Bunu sağlamanın en kolay yolu ise meditasyondan geçiyor. Zihninizdeki tüm düşünceleri sakinleştirerek, bir nevi bahar temizliği yapmış olursunuz. Netlik ve duruluk kazanır, böylece pozitif düşünmeye bir adım daha yaklaşırsınız.

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