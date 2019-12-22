Ispanak köftesi

Eğlenceli görünümü, lezzeti ve kolay yapımı ile sağlıklı bir tarif olan ıspanak köfteleri çocuklarınızın da gözdesi olacak…

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Ispanak köftesi

Malzemeler

  • 1 kg ıspanak
  • 2 yumurta
  • 200 gr kaşar peyniri rendesi
  • 1 muskat
  • 1 bardak süt
  • 50-60 gr tereyağı
  • Un
  • Sarımsaklı yoğurt

 

Hazırlanışı

1. Ispanağı ayıklayıp, iyice yıkadıktan sonra biraz haşlayın,

2. Soğumasını bekledikten sonra, iyice süzüp, avucunuzla sıkın ve bir kap içine ince ince kıyın,

3. Kaşarın ¾’ünü, yarım bardak sütü, rendelenmiş muskatı, 2 yumurtayı, 2 fincan unu, tuz ve karabiberi de katarak harcı iyice yoğurun,

4. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak köfte formu verin,

5. Derin bir tencerede su kaynatın ve kaynayan bu suyun içine köfteleri atıp pişirin,

6. Suyun yüzeyine çıkan köfteleri süzgeç yardımı ile alıp servis tabağına koyun,

7. Kalan kaşarı köftelerin üzerine serpin ve damak zevkine göre tereyağında kavurduğunuz kırmızı biberi de ilave edin,

8. Köfteleri sarımsaklı yoğurt ile servis edin.

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