Şeker pancarı garnitür

İpek Bozkurt'tan şeker pancarı garnitür tarifi...

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Şeker pancarı garnitür

Malzemeler

  • 500 gr şeker pancarı
  • 2 havuç
  • 1 kuru soğan
  • 3 yaprak defne
  • 1 tatlı kaşığı tane karabiber
  • 1 su bardağı elma sirkesi
  • 1-2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1-2 çay kaşığı tuz

 

 

Yapılışı

Tencerenin içinde su, sirke, şeker, tuz, defne yaprağı, karabiber kaynatılır. Şeker pancarı soyulup çok küçük olmayacak şekilde doğranır ve kaynayan sirkeli, şekerli suya atılır.15 dakika pişirdikten sonra içine doğranmış havuç, bir 10 dakika sonra da kabaca doğranmış soğan katılır ve 15 dakika daha haşlanır hepsi birlikte. Eğer daha pişmiş isteniyorsa süre uzatılacaktır. Sebzelerin suyu süzülür ve bir kaba konur, üzerine bol sızma zeytinyağı dökülüp, soğuduktan sonra servis edilir.

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