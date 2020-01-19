Bademli kurabiye tarifi

İpek Bozkurt'tan bademli kurabiye tarifi...

Malzemeler (30 adet)

1,5 su bardağı un (210gr)

1/2 su bardağı şeker (100gr)

150 gr badem içi

1/2 su bardağı

Tereyağı (115gr)

3 yumurta akı

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çimdik tuz

3-5 damla acıbadem esansı

Bademli kurabiye yapılışı

Fırın 180°C’ye ayarlanır. Bademler kabuklarıyla birlikte (istenirse kabuğu çıkarılabilir), mutfak robotunda tamamen ufalanır. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile şeker, el mikseriyle krema kıvamı alana kadar çırpılır. Karıştırmaya devam ederek içine yumurta akı eklenip çırpmaya devam edilir. Homojen bir krema haline gelince içine elenmiş un, kabartma tozu, tuz, kıyılmış bademler ve acıbadem esansı eklenir ve bir tahta kaşık ile karıştırılır. Üzerine yağlı kağıt konmuş fırın tepsisine, bir kaşık yardımıyla öbekler halinde kurabiye harcı birbirlerinden aralıklı olacak şekilde konur ve üstleri kızarana kadar pişirilir. Soğuduktan sonra kayısı reçeli taneleri ile birlikte servis edilir.