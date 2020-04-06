Yoğurtlu pırasa nasıl yapılır?

İpek Bozkurt'tan yoğurtlu pırasa tarifi...

Malzemeler (4 kişilik)

1 kg pırasa

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı labne peyniri

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

Kırmızı biber

Kekik

Sumak

Tuz

Yapılışı

Pırasalar önce bir parmak uzunluğunda kesilir, ardından kibrit çöpü gibi incecik doğranır, bundan bir avuç ayrılır gerisi, tuzlu kaynar suyun içine atılıp, yumuşayana kadar pişirilir. Bir süzgeçe alınıp, üzerine hafifçe bastırılarak fazla suyu atılır. Yoğurt, dövülmüş sarımsak, tuz, zeytinyağı ve labne çırpılır. Baharatlar ayrı bir yerde, miktarları ağız zevkine göre ayarlanarak karıştırılır. Soğumuş ve iyice süzülmüş olan pırasalar, 2 çatal yardımıyla didiklenir, yoğurtlu sos ile harmanlanır. Ekmek dilimleri üzerinde, baharatı ekilip biraz da ciğ olarak ayrılmış olan pırasa ile servis edilir.