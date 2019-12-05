Dünya Kadın Hakları Bildirgesi

Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Aynı zamanda "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı" tanınmasının 85'inci yılı. Kadın Hakları Bildirge'sini de hatırlamanın tam zamanı! Şiddeti kabul etmeyin hakkınızı arayın!

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Bugün Dünya Kadın Hakları Günü

Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 Aralık 1934'te kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkına denk gelen Dünya Kadın Hakları Günü herkese kutlu olsun. 

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımızın her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu ederek bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına "Seçme ve Seçilme Hakkı" tanıdı. 5 Aralık 1934 günü dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısı 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 idi. 5 Aralık 1934’de Türkiye Cumhuriyetinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınırken, o dönemde Avrupadaki bazı gelişmiş ülkelerde bile kadınların bu hakkı bulunmuyordu. Seçme ve seçilme hakkına Fransa'da kadınlar 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952, Belçika'da 1960 ve İsviçre'de 1971 yılında kavuştular. 

 

Kadın Hakları Bildirgesi 1791’de yayınlandı

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde “Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi”nin özetini aşağıda hatırlarken kadınlara sesleniyoruz: Şiddeti kabul etmeyin hakkınızı arayın!    

 

Fransız yazar Olympe de Gouges, bu bildirgeyi İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ne tepki olarak hazırlamıştı. Çünkü Fransız Devrimi sürecinde hazırlanan ilk bildirge sadece “reşit vatandaşlar” için geçerliydi, yani “erkekler” için...

 

Gouges hazırladığı yeni bildirgeye “Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi” ismini verdi. Kadınların hukuki, politik ve sosyal alanda erkeklerle eşit kılınması gereğini anlatan bildirge 223 yaşında.

 

Kadın Hakları Bildirgesi

 

1. Kadın özgür doğar ve yaşamını erkeklerle eşit haklara sahip olarak sürdürür.

 

2. Her siyasi topluluğun amacı, kadının ve erkeğin doğal ve daimi haklarını korumaktır. Bu haklar özgürlük, güvenlik, mülkiyet ve özellikle baskıya karşı koymaktır.

 

3. Devletin egemenliği, kadınların ve erkeklerin birliği olan ulustan kaynaklanır.

 

4. Özgürlük ve adalet, bireylere hakları olanı iade etmektir. Kadınlar doğuştan sahip oldukları haklarını kullanırken erkeklerin tiranlığıyla engellenmektedir. Bu engeller, doğanın ve aklın koyduğu yasalarla kaldırılmalıdır.

 

5. Doğanın ve aklın koyduğu yasalar, topluma zarar verecek tüm davranışları ortadan kaldırır.

 

6. Yasa, genel iradenin ifadesi olmalıdır. Bütün kadın ve erkek yurttaşlar bizzat ya da vekilleri aracılığıyla yasaların yapım sürecine katılmalıdır. Yasalar bütün yurttaşlara eşit uygulanmalıdır. Kadın ve erkek yurttaşlar, ayrım yapılmaksızın bütün mevkilere kabul edilmelidir.

 

7. Kadınlar ayrıcalıklı haklara sahip değildir. Kadınlar erkeklerle birlikte aynı yasalara tabidir.

 

8. Yasalar sadece zorunlu olan, açık ve kesin cezalar koyar. Kadınlar, suç teşkil eden eylemden önce ve yasalara başvurulmaksızın cezalandırılamaz.

 

9.  Yasaların suçlu bulduğu kadına, yasaların öngördüğü yaptırımlar uygulanmalıdır.

 

10. Hiç kimse fikirlerinden ötürü mahkum edilemez. Kadın idam sehpasına çıkma hakkına sahip olduğu gibi, konuşma kürsüsüne çıkma hakkına da sahiptir.

 

11. Düşüncelerini ifade etmek, kadınların en önemli haklarından biridir. Bu özgürlük, babaların çocuklarıyla olan babalık bağlarını güvence altına alır. Her kadın, barbarca bir önyargı yüzünden gerçeği gizlemeye zorlandığında şunu söyleyebilir: “Ben, bana verdiğin çocuğun annesiyim.”

 

12. Kadınların haklarının güvence altına alınması kadınlara ayrıcalık tanımamalı, herkesin yararına hizmet etmelidir.

 

13. Devletin idari giderleri için kadınlardan ve erkeklerden eşit katkı talep edilir. Kadınlar üzerlerine düşen bu ödevi yerine getirdikleri için meslek, iş ve mevkilerin paylaşımına da katılırlar.

 

14. Kadın ve erkek yurttaşlar, bizzat ya da vekilleri aracılığıyla vergilerin zorunlu olup olmadığına karar verme hakkına sahiptir. Kadınlar, erkeklerle eşit vergi ödeme ilkesini ancak vergilerin toplanması ve kullanılması sürecine katkıda bulunmaları durumunda kabul ederler.

 

15. Kamu harcamalarına erkeklerle birlikte katılan kadınlar, resmi makamlardan mali konularda bilgi alma hakkına sahiptir.

 

16. Hakların güvence altına alınmadığı ve güçler ayrılığının kabul edilmediği bir toplumun anayasası yoktur. Ulusu oluşturan bireylerin çoğunluğunun yapımına katılmadığı yasa yoktur ve geçersizdir.   

 

17. Birlikte ya da ayrı ayrı, mülkiyet kadının da erkeğin de hakkıdır. Bütün vatandaşlar bu dokunulmaz ve kutsal hakka sahiptir. Yasaların belirlediği kamusal bir zorunluluk bunu açıkça gerektirmediği müddetçe ve önceden belirlenmiş adil bir tazminat ödenmedikçe, hiç kimse ulusun asli miras payından yoksun bırakılamaz.

 

Kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi?
+16
Yeni Zelanda'da kadınlara seçme hakkı 1893 yılında, seçilme hakkı 1918'de verildi.

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Yorumlar
19
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    20 Nisan 2019 Cumartesi 12:51

    Merhabalar diyerrk başlıyorum ama kim ne kadar ciddiye alır bilemiyorum kadın hakları diyoruz nerdeeeeeee sesimizi duyanlar ben 53 yaşında 7/24 çalışan ev hanımı statüsünde bir eş ve anneyım ikinci statüm hayat arkadaşım dediğim kişi tarafından hazır yeyici olarak adlandırılıyorum

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  • Misafir
     
    19 Eylül 2018 Çarşamba 11:29

    kadın hakları var ama ne kadar uygulanıyo erkek düşünemezsın konuşamazsın nefes bile alsan benim haberim olacak diyor. hayır ben insanım dediğimde ise öldürmekle tehdit ediyor. polise gidiyorum huyuna gidin bizim bolgemizde ikamet etmiyorsunuz diyorlar. tehditler hakaretler bitmek bilmiyor.

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  • Misafir
     
    14 Mayıs 2018 Pazartesi 18:28

    .

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  • Misafir
     
    24 Nisan 2018 Salı 23:16

    şuan 15 dk önce alt komşumuzun (yeni evliler)kavgasına şahit oldum 12 yaşındayım ve hep küçüklüğümden beri hep adelet istemişimdir. ne zaman televizyonda kadına şiddet veya öldürme vakası görsem direk kendimi bu siteye atarım ve sessisce o kadın gibi tek başıma ağlarım ve şunu düşünürüm.ya bana da aynı şey olursa derim ama elden de birşey gelmez ki...

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  • Misafir
     
    26 Nisan 2018 Perşembe 12:51

    .

  • Misafir
     
    07 Kasım 2018 Çarşamba 18:15

    aynen katılıyorum

  • Misafir
     
    02 Nisan 2018 Pazartesi 17:06

    Çok teşekkürler☺☺☺☺

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  • Misafir
     
    06 Şubat 2018 Salı 21:40

    aynen

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  • Misafir
     
    10 Ocak 2018 Çarşamba 18:48

    elindekiimkanı değerlendir kadınhakkıarıyorsan önce pornositelerinidurdur insanlar inansın pornositelerinin bazıları doğru bazılarıgerçek

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  • Misafir
     
    02 Aralık 2017 Cumartesi 00:33

    .

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2017 Perşembe 14:02

    kadın hakkı diye birşey yok bu dünyada erkeklerin izin verdiği kadar haklı kadınlar. önce babalar sonra kocalar sonra oğullar çalışıyorsan patronun karar verir senin neye hakkın olup olmadığına. kadınlar erkeğin pisliğini temizlemek çocuğunu doğurmak gönlünü etmek kısacası hizmet etmeye gelmiş bu yalan dünyaya erkekler ve insanlar için önemli olan tekşey senin işlerine ne kadar yaradığın. işlerine yaradığın kadar haklı ve iyisindir bu dünyada malesef

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  • Misafir
     
    13 Aralık 2017 Çarşamba 10:23

    mal

  • Misafir
     
    22 Aralık 2017 Cuma 15:14

    senin annen ne acaba gerizekalı...

  • Misafir
     
    08 Ocak 2018 Pazartesi 02:00

    i̇şte kafatasının içinde beyin yerine farklı bir organ bulunan biri daha. dünya'da senin gibi yobazlar yaşadıkça savaşlar sona ermeyip gözyaşları dökülmeye devam edecek. biz kadın ve erkekten çok insanız. erkek, kadınsız bir hiç; kadın erkeksiz bir hiç. biz birlite güzeliz. birkaç cümle okuyup bıraktıktan sonra yazdım yukarıdaki sözcükleri. daha sonra devamını okudum ve paragrafın sonundaki maalesef kelimesini gördüm. eğer ben doğru anlamış ve cahil insanların kelimelerine karşı yazdıysan yorumunu en az onlar kadar suçlusun şuan. maalesef bir kabullenmedir.kabullenerek aptalları susturamazsın

  • Misafir
     
    29 Mart 2019 Cuma 21:10

    ya sen nasıl bir insansın ya! kadınlar erkekler gibi insan ! kadınlar erkeklerin parayla tuttukları hizmetlileri değil. ama bunu anlaman için önce insanlığa sonrada kadın ve kadın haklarına bakış açını değiştirmelisin!

  • Misafir
     
    09 Ekim 2017 Pazartesi 13:26

    adaletin olmadıgı yerde nasıl arayalım ki

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  • Misafir
     
    09 Ekim 2017 Pazartesi 13:24

    adaletin olmadıgı yerde nasıl arayalım ki

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  • Misafir
     
    28 Mart 2016 Pazartesi 19:22

    Çoook güzeel dermişiiiiiim

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  • Misafir
     
    22 Şubat 2016 Pazartesi 20:01

    ataturk'un biz kadinlara vermis oldugu butun haklari sonuna kadar savunacagim ve anlatacagim.ben usak/sivasli chp kadi kollari baskani olarak bu tur yayinlardan cok yararlaniyorum.tesekkur ederim.hep beraber ozgur guzel dunyaya.

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