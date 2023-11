Skin cycling rutini ne işe yarıyor?

Cilt bakımındaki özellikle TikTok gibi sosyal medya platformlarındaki akımları takip ediyorsanız "skin cycling" ile mutlaka karşılaşmışsınızdır. Türkçesi "cilt döngüsü"olan bu rutinle ilgili bilmeniz gereken şeyler var:

Skin cycling nedir?

"Cilt döngüsü" terimi tamamen cilt bakımı rutininize döngüsel bir yaklaşım benimsemekle ilgili bir akım. Bunun temel sebebi belirli ürünlerin ve cilt bakım içeriklerinin farklı günlerde kullanılması cildi yenilemesi ve cilt kalitesini artırmasıdır. Dört geceden oluşan bu döngü; eksfoliasyon yapan ürünler, retinol bazlı ürünler, nemlendiriciler ve ve nemlendirici krem ​​veya serum gibi konsantre ürünleri dönüşümlü olarak uygulamayı hedefliyor.

Bu rutin, Whitney Bowe isimli bir dermatolog tarafından oluşturuldu. Tıpkı antrenman rutinlrtiniz gibi alternatif ürünlerin daha fazla sonuçlar göstermesi için yeni bir yol olarak belirlendi.

Skin cycling adımları

Bu adımları uygularken ürünleri gece rutininizde kullanmanız daha fazla etki görmenizi sağlar.

1. gün: Cildin ölü derilerden soyularak arınması/Eksfoliasyon

İlkgün gün tamamen peelingle bağlantılı. Kimyasal olmayan partiküllü veya AHA/BHA bazlı kimyasal bir eksfoliasyon ürünü tercih edebilirsiniz. Tabii ki bu ürünü seçerken doktorunuzun önerisi, cilt tipi ve cilt probleminizi dikkate almalısınız.

Kimyasal peelingler, kademeli hücre yenilenmesini destekleyen AHA'ları veya BHA'ları içerir aslında. Yani hücre yenilenme sürecini hızlandırırlar. Gece bakımınız sonrasında ertesi gün için cildinizi korumak amaçlı geniş spektrumlu güneş koruyucu kullanmanızı öneririz.

Diğer peelingler mikropartiküller içerirler. Cilde nazikçe masaj yapıldıkça ölü cilt hücrelerinin ve kirlerin atılmasına yardımcı olurlar. Bu tür peelingler daha aşındırıcıdırlar ve yalnızca hassas olmayan cilt tipleri için uygundur. Aksi halde cildinizde tahrişe ve mikro çiziklere neden olabilirsiniz.

2. gün: Retinol

Retinol, yaşlılıkla gelen lekeleri, kırışıklıkları ve mimik çizgilerini, ayrıca cildin sıkılığını ve parlaklık kaybını tedavi eden, yaşlanma karşıtı etkin bir madde. İkinci gün, makyajınızı çıkardıktan ve cildinizi iyice temizledikten sonra az miktarda retinol içeren kreminizi cildinize uygulayın ve gece boyunca cildinize etki etmesini bekleyin.

Cildiniz için retinol içeren ürünü doğru seçmek oldukça önemli. Cildinizin yavaş yavaş alışmasına izin vererek daha düşük yüzdedeki retinol konsantrasyonlarıyla başlamalısınız. Retinizasyon (cildinizin retinoide uyum sağladığı süre) üç aya kadar sürebilir. Bu nedenle başlangıçta bir miktar hassasiyet fark ederseniz paniğe kapılmayın. Olumsuz etkileri hafifletmek için besleyici ve sakinleştirici ürünler kullanmanızı öneririz ancak cildiniz tahriş olursa veya yanma hissi fark ederseniz mutlaka bir uzmana başvurun. Ayrıca gün içerisinde mutlaka güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.

3. ve 4. günler: Cildinizi dinlendirin

Üçüncü ve dördüncü gecelerde cildinizi dinlendirin. Bu adım, iki günlük yoğun yenilemeyle cildinizi nemlendirmeniz gereken zaman. Kuru bir cildiniz varsa yoğun besleyici nemlendirici bir kremle derinlemesine besleyin. Yağlı bir cildiniz varsa daha hafif ve özellikle su bazlı bir krem kullanabilirsiniz. Hassas ciltler için cilt dengesini bozmayan sakinleştirici etkili ürünlerin kullanılması doğru olur.

Peki, başka cilt bakım ürünleri kullanmayacak mıyız?

Dermatolog Vera Morandini bu durumu şöyle açıklıyor: "Skin cycling cilt bakımı rutininizde yalnızca epidermisin yenilenmesine odaklanır ve cilt bakımının diğer yönlerini hesaba katmaz. Bu durum onları ihmal edeceğiniz anlamına gelmiyor. Yine de sabah ve akşam yüz temizleyicinizi, haftada bir yüz maskenizi ve göz çevresi/dudak gibi bölgeleri nemlendirmek için en sevdiğiniz ürünleri kullanabilirsiniz."

Başlamadan önce

Bu rutini denemeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir. Bunun sebebi özellikle hassas bir cilde sahipseniz epidermisi yenilemek için kullanılan içerikler, güçlü içerikler olduklarından aktif madde içerip cildinize uygun olmayabilirler. Ayrıca bu rutini deneseniz de denemeseniz de güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Ne kadar süreliğine yapmalısınız?

Dr. Vera Morandini bu rutinin bir buçuk ay boyunca takip edilmesini öneriyor. "Bu, cildinizin yenilenmesine ve retinole uyum sağlamasına izin vermek için en uygun süredir. Adaptasyon süreci bittikten sonra daha yoğun bir retinol konsantrasyonuna başlayabilirsiniz. Cildinizin tolerans seviyesine göre sıklığını da artırabilirsiniz." diyor.

Başlamak için en uygun zaman

Dr Morandini, "Cildiniz halihazırda retinole iyi bir şekilde adapte olmuşsa ve yukarıda bahsedilen önlemleri de dikkate alarak cilt döngüsünü takip ettiğiniz sürece yılın herhangi bir zamanında başlayabilirsiniz" diyor. Fakat cildinizin retinole uyum sağlamadığını fark ediyorsanız cildinizin güneş ışığına daha az maruz kaldığı bir dönemi tercih etmelisiniz.

