İstanbul Sözleşmesi nedir?

Bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi'ni acaba ne kadar biliyoruz?

İstanbul Sözleşmesi nedir?
Yaşam
27 Temmuz 2020 Pazartesi

İstanbul Sözleşmesi nedir?

Uluslararası bir insan hakları sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddete karşı mücadeleyi ifade eder. Sözleşme, güvenli bir ortam sağlanması adına 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalandı. 2011 yılında imzaya açılan sözleşmeyi ilk imzalayan ülke Türkiye oldu.


İstanbul Sözleşmesi'nin kapsamı nedir?

Kadınlara yönelik her türlü şiddet için geçerlidir ve aile içinde şiddet gören mağdurlara yönelik uygulanması gerekir. Ayrıca toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağduru olan kadınlara özel önem de atfedilmesi gerekir. Son olarak barış ve silahlı çatışma durumlarında uygulanması sözleşmenin kapsamı içindedir.


Sözleşmenin amacı nedir?

Sözleşmenin çok temel 5 amacı vardır:

  1. Kadınlara yönelik ve diğer tüm aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,
  2. Kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ve kadın erkek arasındaki eşitliğin sağlanmasına katkıda bulunmak,
  3. Mağdurların korunmasına yönelik yardım amaçlı çerçeve, politika ve tedbirler üretmek,
  4. Yaşanan şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla uluslarası işbirliğini teşvik etmek ve
  5. Ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetleri gerçekleştiren kuruluşlara ve kolluk kuvvetlerine destek olmaktır.

Sözleşmeyi imzalayan devletlerin yükümlülükleri ve sorumluluğu nedir?

-Kadınlara yönelik şiddet eylemlerinden kaçınmak,

-Devlet adına faaliyet gösteren her türlü yetkilinin yükümlülüğe uygun davranmasını sağlamak ve

-Gerçekleşen şiddet eylemlerinin gereken özeni göstererek önlenmesini, soruşturulmasını, cezalandırılması ve tazmin edilmesini sağlamak amacıyla hukuki ve diğer tedbirleri almaktır.

Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasından çıkan sonuca göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş bu antlaşma hakkında, kanun hükmünde olduğundan Anayasaya aykırılık gerekçesiyle AYM'ye başvurulamıyor ve aynı zamanda usulüne göre yürürlüğe konulmuş bir temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşme de olan İstanbul Sözleşmesi, eğer aynı konuda bir kanunla çelişirse ve bu konuda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İstanbul Sözleşmesi'nin hükümleri esas alınır.


#challengeaccepted

Sosyal medyada kadınların birbirlerini anladığını, birlik içerisinde olduklarını göstererek farkındalık yarattığı bir akım başladı. #challengeaccepted akımıyla başlatılan farkındalık #istanbulsözleşmesiyaşatır hashtagiyle destekleniyor. Gücünün farkında olan ve birbirlerine destek olan kadınların katıldığı bu akımda, kadınlar sosyal medyada bu etiketler ile fotoğraflarını paylaşıyor.



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