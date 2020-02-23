Topraksız lale yetiştirmek

Soğanlı bitkileri ekme zamanı geldi bile! Rengarenk lalelerinizi topraksız da büyütebileceğinizi biliyor muydunuz?

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Topraksız lale yetiştirmek

Laleler, sümbüller, nergisler... Kışın soğukta dinlenip bahar yaklaşırken çiçeklerini ilk uzatan bitkilerden olan soğanlı bitkiler, çiçek severlerin vazgeçilmezi.

 

Saksıyla toprakla uğraşmak istemeyenler için soğanlı bitkileri suda yetiştirmek de mümkün. Hem cam vazoların içinde kendine has dekoratif bir görüntü oluşturuyor, hem de çiçek açtığında evinizi rengarenk süslüyorlar.

 

Yapmanız gerekenler oldukça basit:

1. Soğanları hazırlamak

Çiçekçilerde hazır satılan çiçek soğanlarından alabilirsiniz, ya da daha önce ektiğiniz çiçeklerin soğanlarını topraktan çıkarabilirsiniz. Daha iyi bir sonuç için, soğanlı köklerin soğukta dinlenmesi gerekiyor. Bunun için en iyi yöntem, soğanları buzdolabında 9-10 hafta kadar bekletmek. Sizin o kadar vaktiniz yoksa, bir iki hafta dolapta soğuttuğunuz soğanları da deneyebilirsiniz.

 

2. Vazoyu hazırlamak

Eğer tek bir lale büyütecekseniz ince uzun bir vazo şık duracaktır. Ama daha genişçe bir vazoda birden fazla soğanı da büyütebilirsiniz.

 

Dekoratif amaçlı kullanılan renkli taşlar ve boncuklardan dilediğinizi vazonun dibine doldurun ve soğanınızı bunun içine yerleştirin.

Kökler çok fazla uzadıktan sonra taşsız bir vazoya alarak büyük resimdeki gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

 

3. Suyu ayarlamak

Taşların seviyesinde, soğanın kök kısmına değecek kadar su doldurun. Zamanla suyunuz azalırsa ekleme yapabilirsiniz. Sadece soğanınızı suya boğmadığınızdan emin olun.

 

4. Keyfini çıkarın!

Doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde vazonuzu muhafaza edin. Zamanla soğanların dibinden köklerin uzadığını göreceksiniz. Yeşil saplarla beraber çiçek filiziniz de büyüyecek ve birkaç hafta sonra rengarenk çiçekleriniz olacak!

 

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Yorumlar
3
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    27 Ocak 2018 Cumartesi 16:56

    merhabalar bana bu resimdeki sekliyle vazo ile hediye geldi.gonca halindeydi suladikca birkac gune bes tane lal acti.ve getiren kisi uzun omurluymus dedi talimatlara uyduk ancak actiktan bir hafta sonra cabucak soldular.ben aimdi bu soganlari tekrar kullanmak icin bekletmelimiyim onu arastiriyorum.

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  • Misafir
     
    06 Temmuz 2016 Çarşamba 14:28

    Lale sogani yetiştiriyor um böyle sizin yaptığınız gibi olurmu

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  • Misafir
     
    21 Ocak 2016 Perşembe 20:53

    Cok tesekkur ederim bıgler için harika gozukuyor bilğilendik

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