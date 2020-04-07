Bademli portakallı irmik helvası

Müjgan Yurtseven'den nefis, geleneksel bir lezzet: Bademli portakallı irmik helvası tarifi

Tarif defterimden;

Kandillerde evlerde helvalar kavrulur, pişiler yapılır, kandil simitleri pişirilir ve komşulara götürülür, geleneksel adetlerimizi yerine getirerek aslında paylaşarak mutlu oluruz.

Yaşadığımız olağanüstü durumdan dolayı yaptığımız lezzetleri paylaşamasak da en azından onlarla birlikteymiş gibi helvalarımızı kavuralım.

Aşağıda verdiğim tarif evde en sevdiğimiz usulü olan badem, portakal ve tarçın aromasıyla tatlandırdığım hali…

Servis: 4-6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 50 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

70 gr badem içi

150 gr tereyağı

1,5 bardak irmik, 240 gr

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1 bardak toz şeker, 180 gr

3 bardak süt

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Yarım bardak toz şeker, 90 gr

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

1 tatlı kaşığı tarçın,

Yapılışı:

*Elinizdeki badem içleri kabuklu ise akşamdan veya 3-4 saat önce sıcak su dolu kaseye alın, bu süre sonunda kabuklar yumuşayacağından ayıklamanız kolaylaşacaktır.

*Tereyağını geniş ve kalın tabanlı bir tencereye alın, ocağı kısık ateşe ayarlayın. Yağ eriyince badem ve irmiği ilave edin. Badem ve irmik altın sarısı renge ulaşana kadar yaklaşık 30 dakika sürekli karıştırarak kavurun.

*İrmiği kavururken eş zamanlı olarak süt ve 1 bardak toz şekeri başka bir tencereye alın, orta ateşte şeker eriyip süt kaynama noktasına gelince ocağı kapatarak kenarda bekletin.

*Şekerli sütü kavrulan irmiğe ekleyin, tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte irmik şekerli sütü çekene kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin (şekerli sütü kavrulan irmiğe eklerken irmik çok sıcak olduğundan elinize sıçramamasına dikkat edin).

*Yarım bardak toz şeker ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip karıştırarak tencerenin kapağı kapalı olarak 15 dakika demlendirin. Servis öncesi tarçını da ilave ederek alttan üste doğru karıştırarak ılık olarak servis edin.

Kısa bir not:

*İsterseniz 3 bardak süt yerine 2 bardağı süt, 1 bardağı su olarak kullanabilirsiniz.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…