'Yargı' dizisi Emmy Ödülü kazandı

Bu yıl 51. kez düzenlenen International Emmy Awards (Uluslararası Emmy Ödülleri), New Yorkta sahiplerini buldu. "Yargı" isimli dizi, Uluslararası Emmy Ödülüne layık görüldü.

'Yargı' dizisi Emmy Ödülü kazandı
Yaşam
Giriş: 21 Kasım 2023 11:00 Güncelleme: 21 Kasım 2023 11:31
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Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen International Emmy Awards (Uluslararası Emmy Ödülleri), New York'ta sahiplerini buldu. New York Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.


Yargı dizisinin diğer rakipleri, “En İyi Telenovela” dalında Brezilya’dan “Cara e Coragem” ve “Pantanal” ile Portekiz’den “Para Semper” adlı dizilerdi. Yargı dizisi, “En İyi Telenovela” dalında ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törendeydi.


Yargı dizisinden önce 2017 yılında 'Kara Sevda' adlı dizi de bu dalda yarışmış ve Emmy ödülünü kazanmıştı.


* Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.


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