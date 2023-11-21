'Yargı' dizisi Emmy Ödülü kazandı

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen International Emmy Awards (Uluslararası Emmy Ödülleri), New York'ta sahiplerini buldu. New York Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

Yargı dizisinin diğer rakipleri, “En İyi Telenovela” dalında Brezilya’dan “Cara e Coragem” ve “Pantanal” ile Portekiz’den “Para Semper” adlı dizilerdi. Yargı dizisi, “En İyi Telenovela” dalında ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törendeydi.

Yargı dizisinden önce 2017 yılında 'Kara Sevda' adlı dizi de bu dalda yarışmış ve Emmy ödülünü kazanmıştı.

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