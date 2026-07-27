Patlıcan kebabı 

Türk mutfağından;

Mutfağımızın en sevilen yemeklerinden biri olan patlıcan kebabını evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 55 - 60 dakika

Malzemeler:

Köftesi için;

500 gr orta yağlı dana kıyma

500 gr orta yağlı dana kıyma 1 küçük kuru soğan, rendelenmiş

1 küçük kuru soğan, rendelenmiş 2 diş sarımsak, ezilmiş

2 diş sarımsak, ezilmiş 2 yemek kaşığı galeta unu

2 yemek kaşığı galeta unu 5 - 6 dal maydanoz, incecik doğranmış

5 - 6 dal maydanoz, incecik doğranmış 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber 1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı tuz

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2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı 4 adet orta boy patlıcan

4 adet orta boy patlıcan 3 domates

3 domates 1 kuru soğan

1 kuru soğan 3 sivri biber

Sosu için;

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası Yarım su bardağı su, 100 ml

Yarım su bardağı su, 100 ml 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

*Köfte malzemelerini geniş bir kaba alarak iyice yoğurun ve ceviz boyutunda yuvarlayın.

*Fırını 200 derecede ısıtmaya başlayın.

*26 - 28 cm lik tepsiye 2 yemek kaşığı zeytinyağı akıtın. Patlıcanların her birini dört eşit parça olacak gibi kesin ve tepsideki yağa bulayın. Bir köfte, bir patlıcan olacak gibi tepsiye yan yana sıralayın. Boşluklara iri doğranmış domates ve kuru soğanı yerleştirin.

*Sos malzemelerini karıştırıp patlıcan ve köftelerin üzerine akıtın, üzerini ıslatılmış pişirme kağıdı ile kaplayıp ısınmış fırına verin. Yaklaşık 40 dakika sonra pişirme kağıdını çıkartıp biberleri kabaca doğrayarak patlıcanların aralarına yerleştirin. Üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika daha fırınlayın. Sıcakken lavaş ile dürüm yaparak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...