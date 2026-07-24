Tarif defterimden;

Bizim evin nostaljik ve favori lezzetlerinden biri olan tereyağlı kuru üzümlü kek. Çay veya kahve yanına çok yakışan keki deneyin derim.

Servis: 12*30 cm'lik baton kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 55 - 60 dakika

Malzemeler:

150 gr kuru İzmir üzümü + su + 2 yemek kaşığı un

150 gr kuru İzmir üzümü + su + 2 yemek kaşığı un 250 gr tereyağı, oda ısısında yumuşamış

250 gr tereyağı, oda ısısında yumuşamış 200 gr pudra şekeri

200 gr pudra şekeri 5 M boy yumurta

5 M boy yumurta 280 gr un

280 gr un 30 gr mısır nişastası

30 gr mısır nişastası 1 paket kabartma tozu

1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya

1 paket vanilya 1 tutam tuz

1 tutam tuz 1 yemek kaşığı limon suyu

Üzerine;

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Bir gece önceden üzümlerin üzerini aşana kadar su ekleyin, ertesi gün tel süzgeçten geçirip kağıt havlu ile kurulayın ve 2 yemek kaşığı una bulayın, unun fazlalığını silkeleyip atın (bu işlemi üzümlerin kekin içinde dibe çökmemesi için yapıyoruz).

*Baton kalıbı pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Tereyağı ve pudra şekerini mikserin haznesine alın, kremaması hale gelene kadar 5 - 6 dakika çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyerek 2 - 3 dakika daha çırpın (bu aşamada pütürlü olan karışım un eklenince kremamsı bir kıvam alıyor).

*Un, kabartma tozu, vanilya ve bir tutam tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma eklerken bir yandan çırpmaya devam edin (3 - 4 dakika), limon suyu ve üzümleri ilave edip 2 - 3 dakika daha çırpın ve en son spatula ile alttan üste doğru karıştırarak baton kalıba aktarın.

*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 55 - 60 dakika pişirin (40. dakikadan itibaren kekin üzeri kızarmışsa ısı ayarını 160 dereceye düşürün). Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

*Keki fırından çıkardıktan sonra ılınınca kalıptan çıkartın, tamamen soğuyunca üzerine pudra şekeri serpiştirip dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...