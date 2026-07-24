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Tatlılar ve Atıştırmalıklar

Kuru üzümlü kek 

Müjgan YUrtseven'in favori tarifleri arasında yer alan kuru üzümlü kek, geleneksel tadı ve zengin aromasıyla sofralara nostalji taşıyor.

Kuru üzümlü kek 
Giriş: 24 Temmuz 2026, Cuma 07:10
Güncelleme: 24 Temmuz 2026, Cuma 07:10

Tarif defterimden;

Bizim evin nostaljik ve favori lezzetlerinden biri olan tereyağlı kuru üzümlü kek. Çay veya kahve yanına çok yakışan keki deneyin derim.

Servis: 12*30 cm'lik baton kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 55 - 60 dakika

Malzemeler:

  • 150 gr kuru İzmir üzümü + su + 2 yemek kaşığı un
  • 250 gr tereyağı, oda ısısında yumuşamış
  • 200 gr pudra şekeri
  • 5 M boy yumurta
  • 280 gr un
  • 30 gr mısır nişastası
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 tutam tuz
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Bir gece önceden üzümlerin üzerini aşana kadar su ekleyin, ertesi gün tel süzgeçten geçirip kağıt havlu ile kurulayın ve 2 yemek kaşığı una bulayın, unun fazlalığını silkeleyip atın (bu işlemi üzümlerin kekin içinde dibe çökmemesi için yapıyoruz).

*Baton kalıbı pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Tereyağı ve pudra şekerini mikserin haznesine alın, kremaması hale gelene kadar 5 - 6 dakika çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyerek 2 - 3 dakika daha çırpın (bu aşamada pütürlü olan karışım un eklenince kremamsı bir kıvam alıyor).

*Un, kabartma tozu, vanilya ve bir tutam tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma eklerken bir yandan çırpmaya devam edin (3 - 4 dakika), limon suyu ve üzümleri ilave edip 2 - 3 dakika daha çırpın ve en son spatula ile alttan üste doğru karıştırarak baton kalıba aktarın.

*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 55 - 60 dakika pişirin (40. dakikadan itibaren kekin üzeri kızarmışsa ısı ayarını 160 dereceye düşürün). Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

*Keki fırından çıkardıktan sonra ılınınca kalıptan çıkartın, tamamen soğuyunca üzerine pudra şekeri serpiştirip dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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