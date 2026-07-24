Tarif defterimden;
Bizim evin nostaljik ve favori lezzetlerinden biri olan tereyağlı kuru üzümlü kek. Çay veya kahve yanına çok yakışan keki deneyin derim.
Servis: 12*30 cm'lik baton kalıpta
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 55 - 60 dakika
Malzemeler:
Üzerine;
Yapılışı:
*Bir gece önceden üzümlerin üzerini aşana kadar su ekleyin, ertesi gün tel süzgeçten geçirip kağıt havlu ile kurulayın ve 2 yemek kaşığı una bulayın, unun fazlalığını silkeleyip atın (bu işlemi üzümlerin kekin içinde dibe çökmemesi için yapıyoruz).
*Baton kalıbı pişirme kağıdı ile kaplayın.
*Tereyağı ve pudra şekerini mikserin haznesine alın, kremaması hale gelene kadar 5 - 6 dakika çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyerek 2 - 3 dakika daha çırpın (bu aşamada pütürlü olan karışım un eklenince kremamsı bir kıvam alıyor).
*Un, kabartma tozu, vanilya ve bir tutam tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma eklerken bir yandan çırpmaya devam edin (3 - 4 dakika), limon suyu ve üzümleri ilave edip 2 - 3 dakika daha çırpın ve en son spatula ile alttan üste doğru karıştırarak baton kalıba aktarın.
*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 55 - 60 dakika pişirin (40. dakikadan itibaren kekin üzeri kızarmışsa ısı ayarını 160 dereceye düşürün). Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.
*Keki fırından çıkardıktan sonra ılınınca kalıptan çıkartın, tamamen soğuyunca üzerine pudra şekeri serpiştirip dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...