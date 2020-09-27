2000'lerin en iyi 35 Türk dizisi

35. Yarım Elma (2002-2004)

Yıllardır birbirini görmeyen ikiz kardeşler, Gonca ve Yonca'nın yolları Gonca'nın yaşadığı köyden İstanbul'a gelmesiyle kesişiyor. Gonca'nın bir dergi editörlüğü yapan ikiz kardeşi Yonca ile yaşamaya başlamasıyla iki kız kardeşin yaşadığı eğlenceli olaylara tanıklık ediyoruz.

34. Sihirli Annem (2003-2012)

Kendisinin aksine kötülük peşinde olan annesi Dudu ve kız kardeşi Eda ile birlikte yaşayan Betüş Peri, eşinin vefatı sonrasında 2 çocuğu ile yalnız kalan Sadık'a aşık oluyor. İkilinin evlenmesiyle hikaye başlıyor ve biz de bu sihirli dünyaya dahil oluyoruz. Dizinin çocuk yıldızları şimdilerde evlenip çocuk sahibi olmaya başlasalar da siz hala "Evde hep gülen biri, sanki bizden biri..." cümlesini duyduğumuz anda televizyonun karşısında yerimizi aldığımız yılları hatırlıyorsunuz değil mi?

33. Yalancı Yarim (2006-2007)

Geçirdiği trafik kazası dolayısıyla vefat eden genç oyuncu ve şarkıcı Barış Akarsu'nun da kadrosunda yer aldığı Yalancı Yarim, yayınlandığı dönemlerde izleyenler tarafından oldukça beğeniliyordu. Zengin kızı Naz ve şoförü Tarık'ın arasındaki aşk hikayesini anlatan dizi ne yazık ki sadece 49 bölüm sürdü. İşte Barış Akarsu'nun dizide güzel sesiyle şarkı söylediği sahnelerden biri:

32. Canım Ailem

Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi sevilen isimlerin başrolde olduğu dizi Samim,(Uğur Yücel) kardeşinin ve eniştesinin bir trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle 3 yeğenine bakmaya başlar. Samim aynı zamanda yıllar evvel terk ettiği nişanlısıyla da aynı mahallede oturmaya başlamıştır.

31. Melekler Korusun (2009-2010)

Konservatuar okuma hayalleriyle İstanbul'a gelen İpek ve onu kanatlarının altında her daim korumaya çalışan annesi Melek... Genç bir kızın hayallerinin peşinden koşarken büyümesine, aşık olmasına ve zaman zaman da hayal kırıklığına uğramasına şahit olduğumuz dizi, popüler gençlik dizileri arasındaydı ve yıllar boyu tekrarları yayınlanmaya devam etti.

30. Tatlı Hayat (2001-2004)

Türkan Şoray ve Haluk Bilginer gibi iki ustanın başrolünde olduğu Tatlı Hayat, maddi durumlarının daha iyi bir hale gelmesiyle Etiler'e taşınan İhsan ve Sevinç Yıldırım'ın yaşadığı olayları konu alıyor. Komşuları Feraye ve Yorgo ile aralarında geçen gülünç diyaloglarla seyirciyi kahkahalara boğan Yıldırımlar, hala Türk televiyonun en sevilen çiftleri arasında yer almayı başarıyor. Diziyi izlemek isterseniz tüm bölümleri Youtube'da mevcut. İlk bölümü ise hemen aşağıya ekliyoruz:

29. Ulan İstanbul (2015-2015)

Bir dolandırıcılık çetesinin yaşadığı maceraları anlatan komedi dizisi, bir süre TV'de yayınlandıktan sonra internet dizisi olarak yoluna devam etmişti. Başroller Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil'in hayat verdiği Yaren ve Karlos arasındaki aşk da diziye ayrı bir renk katıyordu.

28. Doktorlar (2006-2011)

Televizyon izleyen izlemeyen herkesin adını duyduğu Doktorlar, yıllarca yayınlanan tekrar bölümleri, sosyal medyada dönüp dolaşan replikleri ile unutulmayan Türk dizileri arasında yer alıyor. Özel bir hastanede çalışan bir grup doktorun başından geçenleri merkezine alarak ilerleyen dizinin oyuncu kadrosunda Kutsi, Yasemin Özilhan, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Bekir Aksoy gibi isimler yer alıyor.

27. Kavak Yelleri (2007-2011)

Bir nesli büyüten Kavak Yelleri, hikayeye İzmir'deki liseli bir arkadaş grubunun yaşantılarını anlatarak başlasa da zamanla gençlerin üniversite kazanmasını, iş hayatına atılmasını ve hatta evlenip çocuk sahibi olduğu dönemleri de ekranlara yansıttı. Dostluk, aile, aşk, entrika, komedi, dram... Dizide aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Belki de zamanında bu kadar popüler olmasının sebebi de buydu.

26. Dadı (2001-2002)

Uzun yıllardır evlilik hayali kuran Melek, erkek arkadaşının onu terk etmesinin üzerine çalıştığı gelinlik dükkanından da ayrılır ve varlıklı bir aile babası olan Ömer Bey'in çocuklarına bakıcılık yapmaya başlar. İç ısıtan hikayesiyle seyirciyi kendine bağlayan dizide Haldun Dormen, Gülben Ergen, Kenan Işık ve Sinem Kobal oynadı ve dizi 3 sezon sürdü.

25. Ekmek Teknesi (2002-2005)

Fırıncı Nusret Baba, Ayhan Anne ve onların 5 kızının hikayesini anlatan aile dizisi şimdilerde belki de çoğu dizide yakalanamayan samimiyeti seyirciye aktarmayı başarıyordu. Heredot Cevdet ve Korkut gibi yan karakterleri ise diziye ayrı bir keyif katıyordu.

24. Seksenler (2012- devam ediyor)

Klasik bir Türk ailesinin evine konuk olup onların seksenli yıllardaki yaşantısını izliyoruz. Dönemin önemli siyasi olaylarından tutun da evdeki eşyalara kadar birebir o ruhu yansıtan dizi o kadar beğeniliyordu ki final yapmasına rağmen yeni bölümleri çekilmeye tekrar başlandı.

23. 1 Erkek 1 Kadın (2008-2015)

Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrolde olduğu komedi dizisi, aynı evde birlikte yaşayan bir çift aracılığıyla kadın-erkek ilişkilerini anlatıyordu. Seyirci, kamera karşısında sadece Zeynep ve Ozan'ı görüyor ve diğer yardımcı oyuncuların sadece sesleri duyuluyordu. Çiftin evlenmesinin ardından dizi, 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk ismiyle bir süre daha yayınlanmaya devam etti ve 2015 yılında da final yaptı. Diziyi özleyenler en komik skeçlerin olduğu bu videoyu izleyebilirler:

22. Poyraz Karayel (2015-2017)

Eski polis memuru Poyraz, oğlunu eski kayınpederinden almak için bir mafya babası olan Bahri Umman için çalışmaya başlar. Zaman içinde Bahri Umman'ın kızı Ayşegül ile Poyraz birbirine aşık olur. Ekibin yaşadığı maceralar ve Ayşegül ve Poyraz'ın aşkı diziyi nefesimizi tutarak izlememize neden oluyordu.

21. Bir İstanbul Masalı (2003-2005)

İstanbul'un en zengin ailelerinden olan Arhanlar ve onların evinde hizmetli olarak çalışan Kozanlar arasındaki uçuruma rağmen ortaya çıkan aşk hikayelerini anlatan dizi 71 bölüm devam etti. Başrollerde Çetin Tekindor, Mehmet Aslantuğ ve Ahu Türkpençe vardı.

20. Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010-2013)

"Bir ailenin başına daha ne kadar kötü bir şey gelebilir?" sorusunun cevabını her bölümde farklı bir şekilde veren dram dizisi, uzak yol kaptanı Ali'nin Caroline ile ilişki yaşamaya başlaması ve bunun eşi Cemile tarafından öğrenilmesiyle başlar. Eşinden ayrılan Cemile'nin çocuklarına sahip çıkıp kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışma hikayesi yürekleri burkmayı başarmıştı.

19. Muhteşem Yüzyıl (2011-2014)

Osmanlı İmparatorluğu padişahı Süleyman'ın dönemini anlatan dizi, Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli'nin yıldızının parlamasını sağlamıştı. Harem hayatını, taht kavgalarını ve dönemde yaşanan diğer olayları ekrana taşıyan Muhteşem Yüzyıl, beğeni toplarken birçok eleştirinin de odağı olmuştu.

18. Hayat Bilgisi (2003-2006)

Rıdvan Kanat Lisesi'nin sevimli ama bir o kadar da haylaz öğrencileri idealist bir tarih öğretmeni olan Afet Hoca ile tanışır. Afet Hoca bu gençlere tarih öğretmenin yanı sıra hayata dair çok önemli dersler de verecektir.

17. Yedi Numara (2000-2003)

Türkiye'nin farklı şehirlerinden İstanbul'a okumaya gelen 4 kız arkadaş, okullarının ikinci senesinde beraber eve çıkmaya karar verir. Kızlar 2 katlı büyük bir evin üst katını tutar. Ev sahibinin köyden gelen yeğenlerinin İstanbul'da üniversite kazanıp aynı evin alt katına yerleşmeleri başta kızları mutsuz etse de zaman içinde gençlerin arasında harika bir dostluk bağı kurulacak ve hatta bazıları birbirine aşık bile olacaktır.

16. Hatırla Sevgili (2006-2008)

Büyük çoğunluğu Büyükada'da çekilen dizide siyasi görüşleri dolayısıyla ayrı düşen iki dost Rıza ve Şevket'in çocukları Yasemin (Beren Saat) ve Ahmet (Cansel Elçin) birbirlerine aşık olurlar. 50'ler ve 80'ler arasındaki siyasi olayların yanı sıra karakterlerin değişimini de yansıtan Hatırla Sevgili hala unutulmayan Türk dizileri arasında.

15. Asmalı Konak (2002-2003)

New York'ta tanışan Seymen ve Bahar evlenme kararı alır ve Seymen'in ailesinin yaşadığı Kapadokya'ya gelir. Seymen'in aile yapısına uyum sağlamaya çalışan Bahar, hayatının geri kalanına Asmalı Konak'ta devam edecektir. Ekranlara gelişinin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen Asmalı Konak hala konuşulmaya devam edilen dizilerden.

14. Çemberimde Gül Oya (2004-2005)

Başka bir dönem dizisi olan Çemberimde Gül Oya'da hikaye, 1970'lerde siyasi olaylardan uzak duran ve varlıklı bir ailenin kızı olan Yurdanur'un arkadaşının bir çatışmada kaza kurşunuyla vurulmasıyla başlar. Onlara yardım edip arkadaşını hastaneye yetiştirmeye çalışan gençler arasında Mehmet vardır. Birbirlerine aşık olan Mehmet ve Yurdanur, taban tabana zıt olan ailelerine rağmen evlenmeye karar verirler. Aşkın hayatın yarattığı zorluklara nasıl bir dayanma gücü sağladığını kendi gözlerinizle görmek için bu diziyi izleyebilirsiniz...

13. Suskunlar (2012)

The Sleepers filminden uyarlanan dizide, 4 arkadaş çocuk yaşlarda işledikleri masum bir suçtan dolayı cezaevine gönderilir. Burada yaşadıkları kötü günleri unutmak için bir daha birbirlerini görmemek için söz verirler ancak yıllar sonra yeniden buluşurlar. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran dizi, sadece 28 bölüm sürse de seyircide büyük etki bırakmayı başarmıştı.

12. Atiye (2019-devam ediyor)

Son zamanların en sıra dışı Türk yapımlarından biri olan Atiye, İstanbul'da yaşayan genç bir ressam olan Atiye'nin karşısına çıkan gizemli işaretlere kulak vererek Göbeklitepe'ye gitmesini ve aynı zamanda kendisini yeniden keşfetmesini sağlayacak bir iç yolculuğu anlatıyor.

11. Ufak Tefek Cinayetler (2017-2018)

ABD yapımı Big Litte Lies dizisinden uyarlama olan Ufak Tefek Cinayetler'in hikayesi liseden beri arkadaş olan oldukça varlıklı 4 kadının etrafında dönüyor. Dizinin ilk bölümünde gösterilen bir cinayet sahnesinin ardından seyirci tüm ekibin sırayla sorguya çekilmesini ve cinayet gününe dek uzanan olaylar serisini izlemeye başlıyor. İlk sezonuyla TV'ye damga vuran dizi, ikinci sezonun sonunda final yapmıştı.

10. Yaprak Dökümü (2005-2010)

Reşat Nuri'nin romanından uyarlanan dizide, Ali Rıza Bey ve ailesinin İstanbul'a taşınmasıyla beraber ailenin tüm fertleri yavaş yavaş birbirinden kopuyor ve Yaprak Dökümü olarak adlandırılan dönem başlıyor. Halil Ergün, Gökçe Bahadır, Deniz Çakir ve Fahriye Evcen'in kadrosunda olduğu dizi hala akıllarda olan en iyi dram yapımlarından.

9. Kuzey Güney (2011-2013)

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Öykü Karayel ve Buğra Gülsoy'un olduğu dizide Tatlıtuğ ve Gülsoy birbirine tamamen zıt kararakterde iki kardeşi canlandırıyor. Tek ortak noktaları ise aşık oldukları kız Cemre...

8. Leyla ile Mecnun (2011-2014)

Absürt komedi severlerin favori dizisi haline gelen Leyla ile Mecnun, aynı hastanede doğan ve yan yana beşiklerde yattıkları için beşik kertmesi yapılan Leyla ile Mecnun'un hikayesini anlatıyor. Ancak dizi sandığınız gibi sıradan değil. İlginç karakterleri ve birbirinden komik sahneleriyle beğeni toplayan dizide Leyla'yı Melis Birkan, Mecnun'u ise Ali Atay canlandırdı. İşte Leyla ile Mecnun'un en komik sahnelerinden kesitler:

7. Masum (2017)

Emekli Komiser Cevdet ve eşi çiftlik evlerinde huzurlu bir hayat yaşarlarken küçük oğullarından aldıkları kara bir haberle her şey değişir. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Ali Atay'ın olduğu yapım son yılların en iyi dizilerinden.

6. Karadayı (2012-2015)

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Berguzar Korel'in paylaştığı dizide babası Nazif'in haksız yere idam edilmesinin acısıyla adalet peşine düşen Mahir, İstanbul Adliye'sine stajyer avukat olarak girer. Burada akıllı bir hakim olan Feride'yle tanışan Mahir için bundan sonra işler sandığından da zor olacaktır.

5. Behzat Ç. (2010-2013)

Dizi, polis Behzat Ç. ve birlikte çalıştığı ekibin Ankara'da bir cinayet bürosunda yaşadığı olayları ve çözdükleri cinayetleri konu alıyor. Sivri dili ve dobralığıyla seyircinin dikkatini çeken Behzat Ç., Türk yapımı polisiye diziler arasında en beğenilenlerden.

4. Ezel (2009-2011)

"Her ihanet sevgiyle başlar!" cümlesini hafızamıza kazımamıza neden olan Ezel de Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasında yer alıyor. Hikaye, aynı mahallede yaşayan ve sıkı dost olan Ömer, Ali ve Cengiz'in ve Ömer'in sevdiği kadın olan Eyşan'ın arasındaki bir ihanetle başlıyor. İşlediği suçu Ömer'in üstüne atan Ali, Cengiz ve Eyşan, suçsuz yere Ömer'in hapse girmesine neden olur. Hapishanede Ramiz Dayı lakaplı Ramiz Karaeski ile tanışan Ömer, hapisten çıktığında artık eski Ömer olmayacaktır...

3. Şahsiyet (2018)

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü kazandıran dizinin başlangıcında emekli adliye memuru Agâh Beyoğlu'na Alzheimer teşhisi konulur. Daha sonrasında Agâh Bey, bunu fırsat bilerek uzun zamandır işlemeyi planladığı bir cinayet için hazırlıklara başlar. Nasıl olsa ne yaptığını sonrasında hatırlamayacaktır...

2. Aşkı Memnu (2008-2010)

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, en temelinde bir yasak aşk hikayesini anlatıyor. Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrolde oynadığı dizi, sadece yayınlandığı dönem değil tekrarlarıyla da reyting rekorları kırmayı başardı. Bir daha bu kadar usta bir kadroyla benzer bir dizi çekilir mi bilmiyoruz ama Aşk-ı Memnu'nun nesiller boyu unutulamayacağı kesin.

1. Avrupa Yakası (2004-2009)

Listenin ilk sırasında yer almayı hak eden isim tabii ki Avrupa Yakası! Dizi, Nişantaşı'nda yaşayan Şütçüoğlu ailesi ve kızları Aslı'nın çalıştığı Avrupa Yakası dergisi çalışanlarının hayatlarını konu alır. Tiplemeleri, unutulmaz replikleri ve mükemmel kadrosuyla yayınlandığı dönem gönlümüze taht kuran Avrupa Yakası'nın bölümlerini hala internet üzerinden ara ara izlemeye devam ettiğimizi itiraf etmeliyiz. Hatta gelin en sevdiğimiz karakterlerden biri olan Burhan Altıntop'un en komik sahnelerini beraber izleyelim:

Hazırlayan: Dilara Koru