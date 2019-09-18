İlk kez yalnız seyahat edeceklere yararlı ipuçları

Yalnız seyahate çıkmak sizi ürkütüyorsa bu yazımızdan cesaret alabilirsiniz.

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İlk kez yalnız seyahat edeceklere yararlı ipuçları

Son dönemde seyahat etmek artık çok daha kolay. İster kalabalık bir grup olarak seyahat edin ister çift olarak... Yabancı bir ülkeye gidip yeni yerler keşfetmek için yanınızdaki herkesten güç alabilmeniz mümkün. Kimseye ihtiyaç duymadan tek başınıza seyahat etmek mümkün olsa güzel olmaz mıydı? Eğer seyahat etmeyi seviyor ve yanınıza arkadaş bulamıyorsanız bu yazımızda ihtiyacınız olan şeyleri bulabilirsiniz.

 

Konferans ya da değişim programı

Eğer ilk defa tek başınıza seyahat etmeye karar verdiyseniz yurt dışına çıkmak için bir konferans, değişim programı hatta Avrupa Gönüllülük Hizmeti gibi uygulamalardan yararlanmanızı tavsiye ederiz. Böylece yola yalnız çıksanız bile yolda daha kolay sosyalleşebilir ve tamamıyla yalnız kalmaktan kurtulmuş olursunuz.

 

EVLİ BİR KADIN OLARAK NEDEN YALNIZ SEYAHAT EDİYORUM? YALNIZ SEYAHAT ETMENİN SİZİN İÇİN DAHA UYGUN OLDUĞUNU GÖSTEREN 8 İŞARET Tek başınıza seyahat etmenin siz...

 

Doğru rota

Seyahate çıkmadan önce yalnız gezginlere uygun rotaları tercih etmeniz bir sonraki geziniz için cesaretlendirici olacaktır. Seyahat rotanızı belirlerken dikkat etmeniz gereken 4 şey var: Güvenlik, kültür, vize ve diğer yalnız gezginlerin seyahat notları.

 

Bir kültür şoku yaşamamak adına kendi ülkenizden ya da ülkenizin kültürüne yakın yerlerden başlamanızı öneririz. Bunun yanında gittiğiniz ülkenin güvenli olup olmaması da çok önemli. Vize istemeyen ülkeleri tercih ederseniz stresli bürokratik işlemlerle uğraşmamış olursunuz ve geziniz başlarken keyfinizin kaçma ihtimalini de azaltmış olursunuz. Küçük bir bölge ile başlamanız da sizi daha sonraki gezileriniz için cesaretlendirecektir. Türk gezginler için Balkan ülkeleri bu saydığımız özellikleri karşılıyor diyebiliriz.

 

Kendinizi iyi hazırlayın

İşlerinizi son dakikaya bırakmayın. Tüm eşyalarınız en az bir gün önceden hazır olsun. Bunun yanında valizinizle beraber, kendinizi de psikolojik olarak bu geziye hazırlamanız gerekir. Hava durumu, kültürel normlar, konuşulan dil gibi o yöreye özgü şeylere hakim olmanız geziniz süresince hazırlıksız yakalanma ihtimalinizi oldukça düşürecektir. Gideceğiniz ülkenin diline dair birkaç kalıp öğrenirseniz işiniz kolaylaşacaktır.

 

Valiz hazırlarken mutlaka bir kontrol listesi hazırlayın ve sürekli gözden geçirin. İhtiyacınız olan şeyleri not alın. Çok büyük bir bavul ile gezmenizi tavsiye etmeyiz mümkün olduğunca minimal düşünün. Ama her mevsime uygun birkaç parça elinizin altında bulunsun.

 

MUTLULUĞUN SIRRI SEYAHAT ETMEK

 

Yakınlarınızla haberleşin

Gezi sırasında geride bıraktığınız ailenizi mutlaka güncelleyin. Nerede olduğunuzu, neler yaptığınızı paylaşın. Böylece sizin için yersiz endişelere kapılmazlar.

 

Sağlığınıza dikkat edin

Geziniz süresince hasta olamamak için ekstra çaba gösterin. Yalnız olduğunuz için küçük bir hastalık bile modunuzu düşürebilir ve ilk yalnız seyahat tecrübeniz olumsuz sonuçlanabilir. Bu nedenle mevsime uygun giyinin, yediklerinize dikkat edin. Sırf ucuz olsun diye güvenilmez yerlerde yemek yemeyin ki seyahatinizin büyük bir kısmını otel odasında ne zaman tuvalete gideceğinizi tahmin edemeden geçirmeyesiniz.

 

Gezinizi iyi planlayın

Çok katı bir gezi planı hazırlamanızdan bahsetmiyoruz fakat gideceğiniz yerleri, kalacağınız yerleri ve havaalanı toplu taşıma duraklarını gitmeden birkaç gün önce haritadan inceleyin. Gerekirse işaretleyin ki kaybolma riskiniz en aza insin.

 

Ölmeden önce yapılması gerekenler
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Hiç bilmediğiniz bir yerde güneşin doğuşunu izleyin.

 

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