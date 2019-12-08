İmgeleme yapmak doğumu kolaylaştırıyor

Vücudunuzu doğuma hazırlamanız kadar, zihinsel olarak da doğuma hazırlanmanız önemli. Hayal etme gücünüzü kullanarak doğumu kolaylaştırmanız mümkün.

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Doğumu kolaylaştırmak için hayal gücünü kullan!

İmgeleme olarak da bilinen görselleştirme (visualization) tekniği, neredeyse herkes için oldukça etkili bir rahatlama yöntemidir. Zihnimizde oluşan görüntüler, sinir sistemimizi doğrudan etkileyerek kimyamızı değiştirebilir. Korkulu bir rüyadan uyandıktan sonra vücudunuzun nasıl gerilmiş olduğunu ya da titrediğini düşünün. Aynı şekilde taze, sulu bir limonu yavaşça dilimlediğinizi ve suyunu sıktığınızı düşünmeniz de vücudunuzda bazı tepkilere neden olabilir. Bunu okurken bile bazılarınızın ağzı sulanabilir!

 

Beyin, muhteşem bir mekanizmadır. İmgelemenin gücü, zihninizde canlandırdığınız bazı hislerin beyninizi doğrudan etkileyebilmesinde saklıdır. Doğumda salgılanan ve bebeğin dünyaya gelmesini mümkün kılan hormonlar da, sinir sisteminden ve o sırada hissedilen çeşitli duygulardan etkilenirler. O halde doğumda imgeleme yöntemini kullanarak güzel şeyler hayal etmek, rahatlamanıza ve doğum süreciyle baş etmenizi kolaylaştırmanıza çok yardımcı olabilir. Doğumda rahatlamak, rahim kasılmalarını destekleyen oksitosin hormonu salınımını tetikler ve bu da daha düzenli sancılarla daha kolay bir doğum yapmanızı sağlar. Üstelik bu sayede suni oksitosine, yani suni sancıya da ihtiyaç duymayabilirsiniz.

 

BEYİN HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

 

Hamileliğinizde aşağıdaki imgeleme yöntemlerini kullanarak doğuma hazırlanabilir, doğumda da pratik ettiğiniz bu imgelemelerle rahatlayabilirsiniz:

 

Pozitif bir anıyı çağırmak

Geçirdiğiniz harika bir günü düşünün. Kendinizi güvende hissediyorsunuz, sevdikleriniz yanınızda, eğleniyorsunuz, gülüyorsunuz... Favori anınızı bulduktan sonra, bunu doğumda sizinle beraber olacak kişiyle paylaşın. Detaylara dikkat edin; ortam sıcak mı soğuk mu? Etrafta nasıl kokular var? Hangi sesleri duyuyorsunuz? Eşiniz, doulanız veya anneniz, yanınızda kim varsa, rahatlamakta zorlandığınız bir anda size bu anınızı hatırlatabilir, detayları size tekrar tasvir ederek gözlerinizi kapattığınızda o anıyı imgelemenize yardımcı olabilir. Birkaç dakika gözleriniz kapalı halde o muhteşem anlarınızdan birini düşündüğünüzde, stres hormonu salgılamayı bırakacak ve rahatlayacaksınız.

 

Hayalinde ideal bir ortam yaratmak

Gerçek hayattan anılar işe yaramıyorsa, hayalinizde ideal bir ortam yaratıp orayı düşünmek de aynı şekilde etkili olabilir. Gözlerinizi kapatın ve birkaç dakika boyunca vücudunuzu rahatlatarak nefes alış verişinize konsantre olun. Daha sonra, kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir ortam hayal etmeye başlayın. Nasıl bir yerdesiniz? Etrafta hangi renkler, sesler, kokular hâkim? Belki de orada olması mümkün olmayan biri, çok sevdiğiniz bir sanatçı veya uzun zamandır görüşemediğiniz bir yakınınız da orada? Sadece rahatlayın ve çocukluğunuzda sık sık yaptığınız gibi, hayal edin. Sinir sisteminiz yatışacak ve kalbiniz güzel duygularla dolacak.

 

Doğumu hayal etmek

Daha gerçekçi insanlar için, bulunduğu yerden başka bir yerde olduğunu düşünmek yerine, tam da o anın içinde olup bitenlere odaklanarak imgeleme yapmak çok daha etkili olabilir. Yine gözlerinizi kapatın, rahatlayın ve vücudunuzda neler olup bittiğine odaklanın. Kan dolaşımınız hiç durmadan devam ediyor, kalbinize ve bebeğinize kan pompalayarak sizi canlı tutuyor. Rahim kaslarınız tam da olması gerektiği gibi kasılıp gevşeyerek bebeğinizi nazikçe dışarı itiyor. Eklemleriniz yumuşayarak bebeğinize yol açıyor. Rahim ağzınız yavaşça yumuşuyor, bir çiçek gibi açılarak bebeğinizin dışarı çıkmasını kolaylaştırıyor... Vücudunuzda olup biten bu muhteşem hareketlilik, bebeğinizi kucağınıza almanızı sağlayacak. Her şey hazır, her şey olması gerektiği gibi...

 

KOLAY DOĞUM İÇİN...

 

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