Kayısılı bademli alt - üst kek 

Müjgan Yurtseven'den, esmer şeker ve taçınla karamelize olan bademli kayısıların çok yakıştığı nefis bir kk tarifi...

Kayısılı bademli alt - üst kek 
Yaşam
Giriş: 16 Temmuz 2024 10:25 Güncelleme: 26 Temmuz 2024 00:22
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Tarif defterimden;

Ön pişirme yapmadan tek kalıpla kolaylıkla yapabileceğiniz esmer şeker ve taçınla karamelize olan bademli kayısıların çok yakıştığı nefis kek. Ayrıca kekin hamurundaki badem unu ve maden suyunun ipeksi doku kattığı alt-üst keki kayısı mevsimindeyken deneyin derim.


Servis: 20 cm'lik kek kalıbında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika


Malzemeler:

  • 50 gr tereyağı, eritilmiş
  • 100 gr kahverengi şeker
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 8 - 9 adet kayısı
  • 16 - 18 adet iç badem, kabukları soyulmuş

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Keki için;

  • 130 gr un
  • 50 gr badem unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 90 gr tereyağı, oda ısısında
  • 130 gr toz şeker
  • 2 büyük boy yumurta
  • 120 ml maden suyu



Yapılışı:

*Kek kalıbını pişirme kağıdı ile kaplayın (kağıdı kalıba sabitlemek için kalıba az miktarda tereyağı sürüp kağıdı sonra yerleştirin).


*Kayısıları yıkayıp kurulayarak her birini ikiye bölün ve oyuk taraflarına iç bademleri yerleştirin.


*Esmer şekere tarçın ekleyip karıştırın, eritilmiş tereyağını kalıba aktarıp üzerine tarçınlı esmer şekeri serpiştirin ve fırça yardımıyla yayılmalarını sağlayın. Bademli kayısıların kesik tarafı alta gelecek gibi kenarlardan 2 şer cm boşluk bırakarak kalıba sıralayın.


Keki için;

*Elenmiş un, badem unu, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırın. Toz şeker ve oda ısısında yumuşamış tereyağını derin bir kaba alıp mikserin yüksek deviri ile kremamsı kıvama gelene kadar çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyerek 3 - 4 dakika çırpın, unlu karışımı 2 defada ekleyerek karışım homojen kıvama gelene kadar çırptıktan sonra en son maden suyunu ilave edip 2 - 3 dakika daha çırpın. Kek hamurunu kayısıların üzerine akıtıp üzerini spatula ile düzeltin.


*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirip kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse ısı ayarını 160 derecedeye düşürüp 5 dakika daha pişirin.


*Keki fırından aldıktan sonra ılınınca servis tabağına ters çevirip pişirme kağıdını kenardan başlayarak sıyırıp atın.


*Kekin üzerine dilerseniz Antep fıstığı serpiştirin.


Kısa bir not;

*İç bademlerin kabuklarını kolay soymak için: Bademleri bir kaseye alın ve üzerlerini aşana kadar sıcak su ekleyin, yaklaşık 15 dakika sonra uğraşmadan pratik bir şekilde soyabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...







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