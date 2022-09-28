Yanında mı olmalıydım?

Selamlar... 2 hafta öncesine kadar iyi giden ve "ilişki" olduğunu düşündüğüm beraberliğimi ilerletemiyorum. Tek bir cümle anlatmaya yetmeyeceği için durumu anlatmam gerektiğini düşünüyorum: Son 1.5 aydır hemen hemen her gün birlikte olduğum ve birlikte vakit geçiremediğimiz günlerde de devamlı iletişimde kaldığım biri vardı.

İlk başlarda ona karşı pek fazla şey hissetmesem de hislerim zamanla kuvvetlendi. İnsanlarla olan iletişimi ve bana gösterdiği değer beni en çok etkileyen özellikleriydi. Beraberliğimiz bir ilişkiye doğru ilerlerken ailesiyle sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu durumu bana açıkladı fakat ben içeriğini sormadım, aile arasında bilinmesi gereken bir mesele olabileceğini düşündüm. İlerleyen günlerde bu durum iletişimimizin azalmasına yol açtı. Ben de bu durum karşısında onunla ilgilenmediğimi düşünmesin diye meseleyi nazik bir dille sordum ama bunun karşısında çok soğuk bir cevap aldım.

İster istemez bu defa sorunun benle ilgili olabileceğini düşündüm. Fakat bir yandan daha ilişkimiz meydanda yokken ailesinin benle herhangi bir sorununun da olamayacağını düşünüyordum. Bunun üzerine sorunlarından alakasız bir konuda onunla ilgilendiğimi göstermek için yeni bir konu açmaya çalıştım ama bana verilen cevaplar gittikçe soğuklaşıyor ve alakasızlaşıyordu.

Bu duruma gerçekten sinirlenip kafamda düşünceler üretmeye başladım. 2 günden beri ben de iletişimimi kestim. Şu an ise tahmin edebileceğiniz gibi "Ne olursa olsun onu yalnız bırakmamalıydım." düşüncesiyle kendimi yiyip bitiriyorum. Belki ciddi sorunları var ve benle gerçekten iletişim kuramayacak bir durumda ya da başka bir durum var aile içerisinde.

Yeterli yakınlıkta olmadığımızdan bu duruma karışmak yaşamına müdahale olurmuş gibi geliyor ama bir yandan da "Ya bana gerçekten ihtiyacı olduğu bir anda onu yalnız bıraktıysam?" düşüncesinden kendimi alamıyorum. Bana karşı hislerinin azalması fikri ise beni üzmekten başka bir şeye yaramıyor ne yazık ki. Sadece bir sorun olabileceğine odaklanmış durumdayım, diğer ihtimali düşünmek istemiyorum...

Rumuz: Düşünceli