WhatsApp'a 2025'in ilk güncellemesi geldi!

Whatsapp son güncellemesiyle kullanıcı deneyimini geliştiren bir dizi yeni özellik sunuyor. Bu güncellemeler, mesajlaşmayı hem daha eğlenceli hem de daha özelleştirilebilir hale getiriyor. İşte öne çıkan yenilikler:

1- Kamera efektleri ile daha canlı görseller

Sohbetlerde paylaşılan fotoğraf ve videolara eklenen 30 farklı filtre, arka plan ve efekt sayesinde görseller artık çok daha dikkat çekici. Geçtiğimiz yıl görüntülü aramalar için tanıtılan efektler, bu güncellemeyle birlikte sohbetlerde de kullanılabilir hale geldi.

2- Selfie’den çıkartma oluşturma

Artık selfielerinizle eğlenceli çıkartmalar oluşturabilirsiniz. Android kullanıcıları için kullanıma sunulan bu özellik, IOS’a da yakında gelecek. Sadece çıkartma oluştur simgesine dokunarak selfie çekmek ve bunu sohbetlerde paylaşmak mümkün.

3- Çıkartma paketlerini paylaşma

Hoşunuza giden bir çıkartma paketi gördüğünüzde bunu arkadaşlarınızla paylaşmak artık çok kolay. Özellikle çıkartmaları seven kullanıcılar için bu pratik özellik, mesajlaşmayı daha keyifli hale getirecek.

4- Mesajlara çift dokunarak tepki verme

Mesajlara hızlı bir şekilde emoji tepkisi bırakmak için artık sadece çift dokunmanız yeterli. Tepki menüsü daha pratik hale getirilirken, sık kullanılan emojilere kolay erişim sunan kayan menü de güncellemeyle birlikte geliyor.

Bu özellikler, WhatsApp’ın 2025 yılı için planladığı yeniliklerin sadece başlangıcı. Platform, kullanıcıların mesajlaşma alışkanlıklarını iyileştirmek için sürekli geliştirmeler yapmaya devam edeceğini belirtiyor.