Servis: 20 cm lik kek kalıbında
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 40 dakika
Malzemeler
- 200 gr un
- 75 gr badem unu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 140 gr tereyağı, oda ısısında
- 200 gr toz şeker
- 3 büyük boy yumurta, oda ısısında
- 120 ml maden suyu
- 200 gr dondurulmuş vişne, çekirdekleri çıkarılmış ölçü
Üzerine;
1 tatlı kaşığı pudra şekeri
Vişneli badem unlu kek yapılışı
- Vişneleri buzluktan çıkartıp çözülmeleri için kenara alın
- Elenmiş un, badem unu, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayın.
- Kalıbın tabanına 1 çay kaşığı tereyağı sürüp pişirme kağıdı ile kaplayın.
- Oda ısısındaki tereyağı ve toz şekeri derin bir kaba alıp kremaması kıvama gelene kadar mikserin yüksek deviri ile çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyip 3 - 4 dakika daha çırpın. Unlu karışımı eklerken bir yandan çırpmaya devam edin. En son maden suyunu ekleyip hamur homojen kıvama gelene kadar çırpın.
- Kek hamurunu pişirme kağıdı serilmiş kalıba aktarıp üzerini düzeltin. Vişneleri hamura hafifçe batırın.
- 170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirerek kürdan testi yapın, Kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.
- Keki fırından çıkardıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin, üzerine pudra şekeri serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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