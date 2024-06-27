Vişneli badem unlu kek

Çay ve kahvenin yanına kısa sürede hazırlanan bir tarif! Müjgan Yurtseven'den Vişneli & badem unlu yumuşacık leziz bir kek...

Vişneli badem unlu kek
Yaşam
Giriş: 27 Haziran 2024 11:07 Güncelleme: 05 Temmuz 2024 00:07
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Servis: 20 cm lik kek kalıbında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika


Malzemeler

  • 200 gr un

  • 75 gr badem unu

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 140 gr tereyağı, oda ısısında

  • 200 gr toz şeker

  • 3 büyük boy yumurta, oda ısısında

  • 120 ml maden suyu

  • 200 gr dondurulmuş vişne, çekirdekleri çıkarılmış ölçü

Üzerine;

1 tatlı kaşığı pudra şekeri


Vişneli badem unlu kek yapılışı

  • Vişneleri buzluktan çıkartıp çözülmeleri için kenara alın

  • Elenmiş un, badem unu, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayın.

  • Kalıbın tabanına 1 çay kaşığı tereyağı sürüp pişirme kağıdı ile kaplayın.

  • Oda ısısındaki tereyağı ve toz şekeri derin bir kaba alıp kremaması kıvama gelene kadar mikserin yüksek deviri ile çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyip 3 - 4 dakika daha çırpın. Unlu karışımı eklerken bir yandan çırpmaya devam edin. En son maden suyunu ekleyip hamur homojen kıvama gelene kadar çırpın.

  • Kek hamurunu pişirme kağıdı serilmiş kalıba aktarıp üzerini düzeltin. Vişneleri hamura hafifçe batırın.

  • 170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirerek kürdan testi yapın, Kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

  • Keki fırından çıkardıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin, üzerine pudra şekeri serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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