Virüslerden korunmanın yolları nelerdir?

Bu içerik Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş tarafından kaleme alınmıştır.

Mevsimsel hastalıkların en yüksek sıklıkta seyrettiği bir dönemdeyiz. Bir kere virüs enfeksiyonlarına yakalandığınız zaman, ne kadar ilaç kullansanız da faydasız. Önemli olan korunmak, virüsler her yerde var, ama hepimizi hasta edemiyorlar. Bağışıklık sistemi güçlü olanlar hastalanmıyor, oysa hastalıklara karşı direnciniz düşükse, hemen hastalanıyorsunuz.

Peki, ne yapmak gerekir soğuk algınlığına karşı korunmak için? Her şeyden önce dengeli beslenmeniz ve mevsime uygun giyinmeniz gerekli. Bol C vitamini alın, odalarınızı sık sık havalandırın, sigaradan uzak durun, sık sık ılık sıvılar tüketin. Bu kadarı yeterli mi? Başka ne yapabiliriz? HT Hayat okuyucuları için sıraladım. Şimdiden şifa olsun.

Tabii ki her hastalık da olduğu gibi, soğuk algınlığında da hem önleyici hem de tedavi edici özelliklerinden faydalanmak için doğanın mucizesine başvurmakta fayda var. Unutmayın ki en etkili savunma kalkanımız; düzgün çalışan bir bağışıklık sistemi. Bağışıklık sisteminin kusursuz bir şekilde işlemesi için yediklerinizin içinde canlı enzimler, vitamin ve mineraller, mikrobesinler, sağlıklı yağlar ve kaliteli proteinler olmalı.

Antibiyotikler virüsler üzerinde etkisizdir

Kış hastalıklarının %90’ından fazlası virüsler tarafından meydana getirilir ve antibiyotikler virüsler üzerinde etkisizdir. Üstelik kullandığınız antibiyotiklerin ciddi yan etkileri bulunuyor. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi), Azitromycin etken maddesini taşıyan antibiyotiklerin ani kalp ölümlerine yol açtığına dair uyarı yaptı. Bir kür antibiyotik kullanmak, vücudunuzda bulunan probiyotiklerin %95’ini öldürüyor! Oysaki probiyotikler bizim bağışıklık sistemimizin ilk savunma hattını oluşturan faydalı bakteriler. Bizi zararlı mikropların yaptığı enfeksiyonlara karşı koruyan probiyotikler olmadan yaşam mümkün değildir. Yani antibiyotik kullanmak, aslında sizi zararlı mikropların yaptığı hastalıklara açık hale getirir! Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanmaktan kaçınmak gerekir.

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Toksik yiyeceklerden kurtulun

Kış hastalıklarından, COVID ve benzerlerinden korunmak ya da hafif semptomlarla atlatmak için önce bağışıklığımızı güçlendirmeliyiz. İçi kimyasallarla, katkı maddeleri ile dolu işlenmiş yiyecekleri hayatınızdan çıkarmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz! Tabii tatlılar, çikolatalar, börekler, makarna ve ekmek de gidecek. Çünkü dışarıdan gelecek istilacılara karşı bağışıklık sisteminize köstek değil destek olmak istersiniz. İlk olarak sofranızdaki toksik yiyeceklerden kurtulun, onların yerine bağışıklık dopinginde etkili besinleri koyun.

11.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, D vitamini değerleri düşük olan kişilere D vitamini takviyesi verildiğinde viral enfeksiyonlara yakalanma riskleri %50 azalıyor. D vitamini değerinizi 100 ng/ml’nin üzerine yükseltmeyi hedefleyin.

Özellikle çocukluk çağında, bağışıklık sisteminin olgunlaşmasında ve bağışıklık tepkileri verme becerisinin gelişmesinde probiyotikler anahtar rol oynar. Siz de annenizin veya büyükannelerinizin yaptığı gibi yoğurdunuzu evde yapın. Unutmayın çocuğunuzun diyeti faydalı bakteriler açısından ne kadar zenginse, o kadar sağlıklı, o kadar başarılı olur. Bağırsak florasındaki dost bakteriler, kronik hastalıklara karşı en önemli savunma hattı oluşturur. Çocuklarınızı ev yoğurdu, evde yapılmış kefir ve ev turşusu gibi probiyotik, yani dost bakteriler açısından zengin gıdalarla besleyin. Sebze yemez çocuklar büyütmeyin. Ek gıdaya başladığınız günden itibaren çocuklarınıza sebzeyi sevdirin.

Doğanın mucizelerinden destek alın

Antiviral zencefil: Çinlilerin yüzyıllardır öksürüğün, grip semptomlarının tedavisinde, romatizma ağrılarında kullandığı zencefil, koronavirüsle savaşta kullanılan bitkilerin başında geliyor. 2013 yılında yayımlanan bir araştırma taze zencefilin solunum sistemini desteklediği, enfeksiyonlara karşı direncini artırdığını gösteriyor. Zencefilin antiviral etkisi de düşünülecek olursa ortaya mükemmel bir koruyucu güç çıkıyor.

Mis kokulu ıhlamur: Kış aylarında ilaç niyetine kullanabileceğiniz bitkilerden biri olan ıhlamurun yapraklarını değil çiçeklerini kullanmaya özen gösterin. Gereksiz yere antibiyotik kullanmak yerine bol bol ıhlamur çayı için. Ihlamuru uzun süre kaynatmayın. Rengi kırmızı olana kadar kaynatmak, içindeki etken maddelerin yok olmasına yol açar. Kaynatmak yerine üzerine kaynar su ekleyip 10 dakika demlenmeye bırakın.

Hastalıklardan koruyucu kuşburnu: Kuşburnu C vitamini içeriği açısından turunçgillerden bile daha zengindir. Sonbahar ve kış mevsiminde bol bol kuşburnu çayı içerek soğuk algınlığından, gripten korunun.

Bronş açıcı nane: Burun tıkanıklığı, bronşların dolu olmasına bağlı solunum problemlerinde çocuğunuzun odasına bir buğu makinesi koyun ve suyuna birkaç damla esansiyel nane yağı damlatın.

Doğal burun damlası acı kırmızıbiber: Bibere acılığını veren kapsaisin maddesi burun tıkanıklığını açmakta son derece etkilidir. Biberin antibakteriyel özelliği de kronik sinüs enfeksiyonlarıyla savaşır.

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Grip olduktan sonra kısa sürede iyileşmek için yapılması gerekenler:

Mutlaka istirahat edin.

Bol miktarda sıvı tüketin.

Bulunduğunuz mekânı sık sık havalandırın.

Bol bol kelle paça, işkembe ve tarhana çorbası için. Bunlar, bağışıklığınızı destekleyen fermente gıda içeren çorbalardır.

Kapari turşusunu bolca tüketin. Kapari antiviraldir, virüsleri öldürür.

Bağışıklık sistemini desteklemek için 10 altın öneri

Sigara ve alkol içmeyin, içilen ortamlardan uzak durun.

Stresten uzak ve mutlu bir hayat yaşayın.

Günde en az 3 porsiyon yeşil sebze tüketin.

Günde en az 1 porsiyon probiyotik yoğurt yiyin.

Günde en az 2 litre su için.

Öğün atlamayın, yemeklerinizi düzenli yiyin.

Fazla kilolarınızı verin. Obezite bağışıklık sistemini zayıflatır.

Gecede en az 7 saat uyuyun.

Haftada en az 3 gün, günde 1 saat egzersiz yapın. Hareketli yaşayın.

Yalnız kalmayın, sevdiklerinizi arayıp hatırlarını sorun. Sizin kadar şanslı olmayanlara yardımcı olun.

Ümit Aktaş’tan zerdeçal kürü tarifi

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı saf sızma zeytinyağı

Tüm malzemeleri karıştırın. Günde 3 kez yemek aralarında tüketin.

Bağışıklık sistemini destekleyen çay

1 tatlı kaşığı ıhlamur

1 tatlı kaşığı yeşil çay

1 tatlı kaşığı meyan kökü

1 limonun suyu ve kabuğu

250 cc kaynar su

Malzemeleri porselen ya da cam bardağa koyup üzerine kaynar su ekleyin. Demlenmesi için 10 dakika bekleyip için. Günde 4-5 fincan tüketebilirsiniz.